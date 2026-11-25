Samsung steht bei seiner beliebtesten Smartwatch offenbar vor einer radikalen Kehrtwende.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. zufolge plant das Unternehmen, im Jahr 2027 keine neue Smartwatch-Generation auf den Markt zu bringen.

Damit würde Samsung erstmals seit neun Jahren von seinem gewohnten Rhythmus abweichen. Die Gründe für diesen Schritt sollen vor allem finanzieller Natur sein. Berichten zufolge hat Samsungs Mobil-Sparte zuletzt Verluste verzeichnet, während gleichzeitig die Kosten für Bauteile wie Prozessoren und Speicher steigen.

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Zudem sollen die Verkaufszahlen derStatt in neue Hardware zu investieren, will sich Samsung im Jahr 2027 zunächst auf die Software konzentrieren. Geplant sind demnach Updates und erweiterte Gesundheitsfunktionen für die bereits existierenden Galaxy-Watch-Modelle. Um die Lücke im Wearable-Sortiment zu füllen, könnte zusätzlich ein neues, günstigeres Galaxy Fit Armband erscheinen. Für euch als Nutzer muss das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht sein.

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Ein zweijähriger Zyklus gäbe Samsung mehr Zeit, wirklich bedeutende Verbesserungen bei der Hardware zu entwickeln, anstatt nur kleine, jährliche Anpassungen vorzunehmen. Auch Apple hat mit seiner Watch Ultra bereits gezeigt, dass ein längerer Abstand zwischen neuen Modellen funktionieren kann. Am 21. Dezember ist Schluss: Samsung zieht bei Galaxy-App endgültig den SteckerSamsung zieht bei seinen Smartphones Konsequenzen Die entscheidende Frage wird sein, ob die Sparmaßnahmen auch die Qualität der Software und den langfristigen Support beeinflussen werden.

Bisher hat Samsung die Pläne nicht offiziell bestätigt. Es handelt sich also weiterhin um ein Gerücht. Die Entwicklung spiegelt jedoch einen breiteren Trend wider, bei dem immer mehr Nutzer den Sinn von jährlichen Produkt-Updates infrage stellen – besonders bei Smartwatches, aber auch Tablets.