Samsungs Galaxy S25: Top-Handy-Deal bei Klarmobil

Das neue Flaggschiff-Smartphone Galaxy S25 von Samsung überzeugt mit Top-Technik. Bei Klarmobil gibt es das Handy im Rahmen eines attraktiven Vertragsangebotes zu Sonderkonditionen. Der Check zeigt, ob sich der Deal lohnt und welche Alternativen es gibt.

Samsung s neues Flaggschiff-Smartphone Galaxy S25 überzeugt mit Top-Technik, kostet allerdings auch eine Menge Geld. Bei Klarmobil gibt es das Handy mit Vertrag jetzt zu Sonderkonditionen. Ob sich das rechnet, verrät der Check. Das Samsung Galaxy S25 ist erst seit wenigen Tagen im Handel erhältlich, schneidet in Tests aber bereits hervorragend ab.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 959 Euro für die Ausführung mit 256 Gigabyte internem Speicher schreckt es viele Interessenten allerdings vom Kauf ab. Glücklicherweise liegt der Straßenpreis mit rund 710 Euro deutlich niedriger. Wer auch das noch zu teuer findet, sollte über den Abschluss eines Mobilfunkvertrags nachdenken. Bei Klarmobil etwa gibt es das Galaxy S25 im Verbund mit einer Allnet-Flat im Vodafone-Netz schon zum Einmalpreis von 49,99 Euro. Der Tarif umfasst neben einer Telefon- und SMS-Flatrate 40 Gigabyte monatliches 5G-Datenvolumen mit einer Datenrate von bis zu 150 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und kostet im Rahmen des Angebots zwei Jahre lang nur 29,99 statt 54,99 Euro im Monat. Ohne Handy gibt es den Tarif schon für 14,99 Euro im Monat, dann allerdings nur mit 50 Mbit/s und einer Anschlussgebühr von 19,99 Euro. Letztere entfällt beim Samsung-Deal. Obendrein winken bei diesem 100 Euro Cashback, wenn man zwischen dem vierten und sechsten Vertragsmonat eine SMS mit dem Inhalt 'Cashback' an die Nummer 61131 sendet. Im Rahmen der auf zwei Jahre angelegten Mindestvertragslaufzeit entfallen effektiv 15 Euro pro Monat auf das Galaxy S25. Das ergibt eine Gesamtsumme von 360 Euro zuzüglich der Anzahlung in Höhe von 49,99 Euro. Das Smartphone kostet hier also unterm Strich nur 409,99 Euro. Wer sich den Cashback-Bonus sichert, zahlt sogar nur 309,99 Euro. Das ist ein starker Kurs für das brandneue Top-Handy. Wer mit dem Galaxy S25 liebäugelt, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Einziger Knackpunkt: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist es ratsam, den Tarif zu kündigen. Es geht zwar aus dem Angebot nicht klar hervor, ob die Grundgebühr nach 24 Monaten auf den Normalpreis von 54,99 Euro steigt. Aber selbst wenn sie es nicht tut, ist der Tarif nach Abbummeln des Smartphone-Preises mit 29,99 Euro im Monat zu teuer. Ein gutes Smartphone ist bereits vorhanden, es fehlt nur noch ein günstiger Tarif mit viel Datenvolumen? Dann könnte der Mobilfunk-Discounter SIMon Mobile gerade den passenden Deal am Start haben. Der offeriert seine Optionen noch bis zum 3. März 2025 sechs Monate lang mit doppeltem Datenvolumen. Durch Eingabe des Aktions-Codes SIM10 gibt es obendrein zehn Prozent Rabatt auf die Grundgebühr. So lässt sich eine Allnet-Flat mit 40 Gigabyte 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz aktuell schon für 10,79 Euro im Monat buchen. Die Option ist auch mit 60 statt 30 Gigabyte für 15,29 Euro sowie 30 statt 15 Gigabyte für 8,09 Euro im Monat zu haben. Egal welche Variante man hier wählt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in jedem Fall top – auch wenn das Datentempo auf 50 Megabit pro Sekunde beschränkt ist. Der einzige Haken ist, dass sich das Datenvolumen nach einem halben Jahr wieder halbiert. Da der Tarif allerdings jederzeit zum Monatsende kündbar ist und auch keine Anschlussgebühr anfällt, lässt sich der Vertrag dann bei Bedarf einfach wieder beenden. Ebenfalls ein starker Deal, wenn auch nur vorübergehend





