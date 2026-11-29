Samuel Koch ist eng mit „Wetten, dass..?“ verbunden. Die Neuauflage mit Bill und Tom Kaulitz würde er sich „super gerne“ ansehen – doch daraus wird wohl nichts.

Samuel Koch ist eng mit „Wetten, dass..?

“ verbunden. Die Neuauflage mit Bill und Tom Kaulitz würde er sich „super gerne“ ansehen – doch daraus wird wohl nichts. voraussichtlich verpassen.

Advertisement

„Ich befürchte, da habe ich eine Theatervorstellung und bin auf der Bühne“, sagte der Schauspieler in der Sendung „Meine Playlist“ von domradio.de. Dabei hätte Koch gern eingeschaltet.