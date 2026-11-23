Samuel L. Jackson ist als Hammerhai in der fünften Staffel von The Boys zu sehen. Er gibt seinem Ex-Freund The Deep eine wichtige Lektion. Erfahren Sie hier die Details.

Die vierte Staffel der Amazon-Serie " The Boys" präsentiert ein beeindruckendes Gastauftritt von Samuel L. Jackson, der die Figur des Hammerhai verkörpert. Der berühmte Schauspieler verlieh der Figur seine unverwechselbare Stimme und sorgte für eine emotionale Begegnung mit dem Charakter The Deep. Die Geschichte konzentriert sich auf die Rachepläne von Hammerhai, der seinen ehemaligen Freund aus dem Superhelden-Team "The Seven" zur Rede stellt.

Samuel Jackson als Hammerhai Stimme

Die Entscheidung, Samuel L. Jackson für die Rolle von Hammerhai zu gewinnen, war für Showrunner Eric Kripke und sein Team ein kleiner Traum, der in Erfüllung ging. Kripke erklärte in einem Interview, dass sie Jacksons Agenten kontaktiert hatten, ohne große Hoffnungen auf eine Zusage zu haben. Dennoch meldete sich Jacksons Team zurück und teilte mit, dass ihm die Serie gefalle und er "auf jeden Fall" mitwirken würde.

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Der Grund für diese Entscheidung liegt in der einzigartigen Qualität von Jacksons Stimme, die in der Welt des Hollywoods kaum ihresgleichen hat. Kripke betonte, dass sie eine wirklich unverwechselbare Stimme für die Figur suchten und niemand anderes diese Rolle besser ausfüllen konnte. Jacksons Präsenz in der Serie ist ein Beleg dafür, wie prestigeträchtig "The Boys" mittlerweile geworden ist.

Seth Rogen Evan Goldberg Kontakte

Hinter den Kulissen der Produktion spielen die Beziehungen von Produzenten Seth Rogen und Evan Goldberg eine entscheidende Rolle. Kripke vertraute stark auf die Netzwerke der beiden Produzenten, da viele der Gastauftritte in der Serie durch deren persönliche Kontakte zustande kamen. Diese Strategie erwies sich auch beim Casting von Samuel L. Jackson als erfolgreich.

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Rogen und Goldberg haben Zugang zu hochkarätigen Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie, was es dem Team ermöglichte,Stars wie Jackson für kurze aber effektive Auftritte zu gewinnen. Kripke gab zu, dass er sich in solchen Angelegenheiten sehr auf die Fähigkeiten seiner Produzenten verläasse. Dies unterstreicht die Bedeutung von Beziehungen in der modernen Fernsehpipeline.

The Deep Konflikt mit Hammerhai

Der Konflikt zwischen Hammerhai und The Deep ist ein zentraler Punkt der Handlung. Hammerhai bedroht The Deep, weil dieser für eine Pipeline verantwortlich ist, die einen Großteil der Meerespopulation ausgelöscht hat. Diese Aktion ist Teil von Hammerhais Rachefeldzug gegen diejenigen, die ihm und seiner Art Genugtuung schuldig geblieben sind.

The Deep, dessen Rolle von den Fans liebiert aber auch kritisch gesehen wird, hat durch seine Verantwortung für die ökologische Katastrophe den Zorn von Hammerhai auf sich gezogen. Diese Szene zeigt die dunkle Seite der Superheldenwelt, in der Eigennutz und Machtmissbrauch oft an die Oberfläche kommen. Die Spannung zwischen den beiden Charakteren treibt die narrative Struktur der Folge voran.

Verfügbarkeit Amazon Prime

Die vierte Staffel von "The Boys" ist seit dem 20. Mai auf Amazon Prime verfügbar. Das Staffelfinale hat die Geschichte der Charaktere vorangetrieben und den Weg für zukünftige Entwicklungen freigemacht. Fans der Serie haben die Gelegenheit, die Interaktionen zwischen Samuel L. Jackson und anderen Stars wie Tilda Swinton, die die Figur Ambrosius in The Deeps Stimme leiht, auf großen Bildschirmen zu erleben.

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Die Serie hat sich durch ihre rauen Charaktere und kritischen Kommentare zur Superhelden-Kultur einen Namen gemacht. Die Einbindung von Schauspielern wie Jackson und Swinton hebt die Produktion auf ein neues Niveau. Zuschauer, die die Serie noch nicht gesehen haben, sollten die Gelegenheit nutzen, um sich in die Handlung einzufinden und die spektakulären Cameos zu erleben.

Die Reaktion auf Hammerhais Rückkehr ist positiv, da die Figur eine wichtige historische Rolle in der Welt von "The Boys" spielt. Die Verbindung zu früheren Staffeln und die Andeutung auf zukünftige Konflikte sorgen für Furore unter den Fans. Die Serie bleibt ein Muss für alle, die sich für die düstere Seite von Superhelden interessieren.