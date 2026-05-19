San Antonio Spurs gewinnen Spiel 1 der "Best-of-seven"-Serie gegen Oklahoma City Thunder

Die San Antonio Spurs gewannen das erste Spiel der "Best-of-seven"-Serie gegen die Oklahoma City Thunder mit 122:115, nachdem die Partie in doppelter Verlängerung entschieden wurde. Ein französischer Superstar, der mit 41 Punkten und 24 Rebounds dominierte, wurde zum Helden des Spiels.

Die Außenseiter San Antonio Spurs gewannen das erste Spiel der "Best-of-seven"-Serie gegen die Meister Oklahoma City Thunder mit 122:115, nachdem die Partie in doppelter Verlängerung entschieden wurde.

Ein französischer Superstar, der mit 41 Punkten und 24 Rebounds dominierte, wurde zum Helden des Spiels. In der ersten Verlängerung erzielte er mit einem Dreier den Ausgleich, in der zweiten Overtime sorgte er für die Entscheidung mit einem Dunking. Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander war für seine Verhältnisse blass und traf nur 7 seiner 23 Wurfversuche. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein hatte einen schwachen Abend





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