Die 49er dominieren die Vikings im Azteca-Stadion. Brock Purdy glänzt, Christian McCaffrey punktet. Analyse des klaren Sieges in der NFL Week 11.

Die San Francisco 49er haben in der elften Runde der National Football League (NFL) ein deutliches Statement gesetzt. Am Spielort Estadio Azteca unterlagen die Minnesota Vikings dem Top-Team aus Kalifornien mit einem Endstand von 35:10. Das Match, das als Topduell der Woche gehandelt wurde, entwickelte sich rasch zu einer einseitigen Machtdemonstration der Gastgeber. Während die offensive Abteilung der 49er explosive Akzente setzte, wirkte die Verteidigung der Vikings, die zuvor als statistisch stärkste der Liga galt, chancenlos und zerfiel im Laufe des Spiels zunehmend.

Offensive Dominanz und statistische Überlegenheit

Die Exekutive der San Francisco 49er bestimmte das Spielgeschehen von Beginn an. Quarterback Brock Purdy führte seine Mannschaft mit einer Präzision, die selbst die beste Defensive der Liga überforderte. Innerhalb der ersten Halbzeit gelangen ihm drei Touchdown-Pässe. Bei drei der ersten vier Angriffssequenzen führte er das Team direkt in die Endzone. Die Zahlen unterstreichen die Effizienz: Purdy traf 21 seiner 26 Würfe für insgesamt 255 Yards. Sein Passer-Rating lag bei einer herausragenden 146,0. Der Kontrast zur Vorstellung der Vikings-Abwehr war extrem, da Minnesota zuvor im Schnitt nur ein gegnerisches Rating von 69,5 zugelassen hatte. Purdy übertraf diesen Vorgabewert mehr als doppelt.

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Fehler der Vikings und historisches Novum

Gegenüber der dominanten Offensive der 49er lief die Verteidigung der Minnesota Vikings ins Leere. Ein folgenschwerer Fehler von Quarterback Kirk Cousins veränderte die Dynamik des Spiels maßgeblich. Cousins warf einen Pass, der von Ji'Ayir Brown abgefangen und direkt für einen Touchdown der 49er nach Hause getragen wurde. Durch diesen sogenannten Pick-Six bauten die San Francisco 49er ihren Vorsprung weiter aus. Zum Halbzeitpfiff führten sie mit 28:10 Punkten. Für Cousins bedeutete dieser Fehler ein kurioses Novum in der NFL-Geschichte. Als erster Spieler warf er innerhalb einer Saison für zwei verschiedene Teams, die Las Vegas Raiders und Minnesota, jeweils einen Pick-Six gegen denselben Gegner. Dieser Vorfall ereignete sich bereits bei seinem letzten Einsatz für die Raiders.

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Entscheidender Drive und MVP-Prädikant für Purdy

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Führung der 49er unangetastet. Die Minnesota Vikings zeigten keine Anzeichen für eine Rückkehr ins Spiel. Stattdessen beendeten die San Francisco 49er den Druck mit einem beeindruckenden Angriff über 98 Yards. Der Drive wurde von Christian McCaffrey mit einem Sechs-Yard-Lauf in die Endzone gekrönt. Das Ergebnis von 35:10 zu Beginn des Schlussviertels blieb bis zum Ende des Spiels bestehen. Von den Tribünen des Estadio Azteca waren bereits laute Rufe für Brock Purdy zu vernehmen, die ihn als wertvollsten Spieler (MVP) des Tages feierten. Die Leistungen des Spielers rechtfertigten die enthusiastischen Reaktionen der Zuschauer eindeutig.

Tabellenstand und Perspektiven der Teams

Die Konsequenzen dieser Partie sind deutlich in der Tabelle der National Football League ablesbar. Die San Francisco 49er untermauerten mit ihrem neunten Sieg im zehnten Saisonspiel ihre Ambitionen auf einen erfolgreichen Saisonverlauf. Die Mannschaft aus Kalifornien präsentiert sich als klarer Favorit und Kontender auf den Super Bowl. Auf der anderen Seite stehen die Minnesota Vikings nach der deutlichen Niederlage bei einer Bilanz von sieben Siegen und drei Niederlagen. Der Verlust des direkten Duells im traditionsreichen Estadio Azteca bedeutet einen erheblichen Rückschlag für die Planung der kommenden Runden.