Die San Francisco 49ers dominieren die Minnesota Vikings mit 35:10 in der NFL in Mexico City. Quarterback Brock Purdy und die Verteidigung sorgen für den 9. Sieg.

Die San Francisco 49ers feiern einen deutlichen und überzeugenden Sieg gegen die Minnesota Vikings mit dem Endergebnis von 35:10 Punkten. Das Spiel fand in der mexikanischen Hauptstadt Mexico City statt, wo die 49ers ihre Bilanz auf 9:1 verbesserten. Gleichzeitig sinkt Minnesota auf 7:3 zurück, was den Unterschied in der aktuellen Form beider Franchises unterstreicht.

Die dünne Luft in Mexico City auf 2240 Metern Höhe scheint das Team aus Kalifornien nicht zu belasten, sondern positiv zu beeinflussen. Die 49ers präsentieren sich als eines der stabilsten Teams der Liga und zeigen, dass sie bereit sind, die entscheidende Phase der Saison souverän zu meistern.

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Brock Purdy dominiert die Vikings-Verteidigung

Der Quarterback der 49ers, Brock Purdy, lieferte die herausragende Performance des Spiels. Er verpasste kaum einen offenen Mann und brachte 21 seiner 26 Pässe für insgesamt 255 Yards sicher ins Ziel. Dabei warf er drei Touchdown-Pässe und warf keine Interceptions.

Seine statistische Leistung resultierte in einem Passer-Rating von 146,0, was eine hervorragende Effizienz gegen die als gefürchtet geltende Verteidigung der Vikings belegt. Purdy zeigte dabei eine Nervenstärke und Präzision, die für den hohen Siegesschub entscheidend war.

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George Kittle und Verteidigung stiften Chaos

Tight End George Kittle zeigte sich erneut als eine zentrale Figur im Offensivspiel. Der Spieler fing zwei Pässe direkt in der Endzone für Touchdowns. Bei einem früheren Gastspiel der 49ers in Mexiko gelang Kittle bereits dieser doppelte Touchdown-Erfolg, was seine spezielle Verbindung zu dem Spielort unterstreicht.

Die Defense der 49ers um Safety Ji'Ayir Brown sorgte ebenfalls für entscheidende Wendungen. Brown fing einen Pass ab, der eigentlich für den Vikings-Receiver Justin Jefferson bestimmt war, und trug den Ball zum Pick-Six zurück. Später verloren auch die Vikings weitere Kontrolle über den Ball.

Christian McCaffrey setzt Rekorde und Trends

San Francisco beendete den Drive mit einem Lauf über 98 Yards, den Christian McCaffrey mit einem Touchdown krönte. Damit verlängerte er seine Serie auf neun Spiele in Folge mit mindestens einem Touchdown. Die Offensive der 49ers bleibt somit kontinuierlich treffsicher.

Besonders bemerkenswert ist die Altersstruktur der Scorer. Bereits 34 Touchdowns gehen in dieser Saison auf das Konto von Spielern, die mindestens 30 Jahre alt sind. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 36 Punkten.

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Ausblick auf die restliche Saison in der NFL

San Francisco hat mit der verbleibenden Zeit noch mindestens sieben Spiele Zeit, diese Rekordzahl von 36 Touchdowns durch Spieler über 30 zu knacken. Die Mannschaft positioniert sich damit klar an der Spitze der NFC.

Nach der Football-Fiesta in Mexiko ist die Richtung eindeutig: Im Kampf um die Tabellenführung führen an den 49ers derzeit kaum ein Weg vorbei. Die Kombination aus alter Erfahrung und jugendlicher Dynamik macht das Team zu einem der gefährlichsten Gegner für die restliche Saison.