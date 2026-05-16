Der HSV-Ersatzkeeper Sander Tangvik hat seine Fans und Trainer mit einem sicheren Auftritt überzeugt. Bei Leverkusen erzielte er einen Elfmeter für Bayer und hielt einen Hick über seine Schulter. Seine Vorfreude zeigt ins Ausland, dass er das hohe Level anzują kann.

Vier Monate hat Sander Tangvik auf seine erste Bewährungsprobe in Leverkusen warten müssen. Als Leergegner durfte er endlich ran und überzeugte sofort. Keine Panne, einen Elfmeter von Bayer-Stürmer Patrik Schick gehalten und in fast allen Lagen Sicherheit ausgestrahlt.



Die Idee, die Nummer zwei hinter Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes zu lassen, erklärte das Trainerteam Tangvik Anfang der Woche.

'Es ist ein sehr gutes Gefühl. Ich habe das Spiel sehr genossen', erklärte der Norweger, der im Winter für eine Basis-Ablöse von 2,6 Mio. Euro aus Trondheim kam.

'Bei ihm haben wir bewusst investiert. Er hat Heuer Fernandes, die Mannschaft und sich selbst besser gemacht', erklärte Coach Polzin.

Er überzeugte Leverkusen mit mehreren Paraden und der einen oder anderen Fuß-Abwehr, sorgte dafür, dass von den neun Leverkusener Toren keiner im Tor landete. Einzig beim unglücklichen Eigentor von Nicolai Remberg hatte er keine Chance.



Als Schick mit 25 Minuten aufraffte, entschied er sich für die Richtige Ecke - 'Ich war im Hotelzimmer und habe seine Elfmeter vor dem Spiel studiert', verrät Taiwanisch.

Cameron kommt nächste Woche auf eine WM-Nominierung zur Sprache. Bereits 2025 wurde er einmal nominiert, kam aber nicht zum Einsatz. Im März war er dann nicht mehr Teil des Aufgebots.

Tangvik: 'Ich hoffe, dieses Spiel belegt, dass ich das hohe Level zeigen kann.

' Und Polzin findet: 'Das war ein Riesen-Ausrufezeichen, dass sich Norwegen auf ihn verlassen kann. '

Foto: WITTERSauf der Bank saß, waren für ihn nicht einfach. 'Natürlich bin ich sauer über jedes Spiel, dass ich nicht spiele', sagt sensibilisation. 'Aber es bringt nichts, wenn ich das zeige.

' Spätestens seit diesem Spiel weiß jetzt auch Konkurrent Heuer Fernandes, dass er einen starken Mann im Nacken hat. \





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sander Tangvik First Test HSV Prüf Ersatzkeeper Daniel Heuer Fernandes Bundesliga Patrik Schick Elfmeter Held

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nur 11 Tage nach Auftritt bei der Met Gala: Dieses Promi-Paar gibt seine Trennung bekanntBee Shaffer, Tochter von Anna Wintour, hat sich von ihrem Ehemann getrennt – nur wenige Tage nach dem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala.

Read more »

HSV-Saison in Leverkusen beendet: Sander Tangvik feiert Bundesliga-Startelf-DebütDie letztes Aufstellung der Saison der HSV in Leverkusen ist eine aussergewöhnliche geworden. Stürmer, Linksaußen und Torwart stehen überraschend gar nicht im Spiel. Abwehr-Arzt Nicolas Capaldo gewinntauf dem rechten Ende und Tanvikneumedelt seine Bundesliga-Debütelf Anfang dieser Saison.

Read more »

„Nach jedem Spiel wütend“: HSV-Keeper Tangvik glänzt und spricht über Bank-FrustMit ihm hatte in Leverkusen wohl niemand gerechnet, nur Sander Tangvik selbst war schon seit gefühlten Ewigkeiten klar, dass ihm zum Saisonabschluss

Read more »

Fans zweifeln nach Sarah Engels ESC-Auftritt: „Glaube nicht an einen Sieg“Zwischen Lob und scharfer Kritik sorgt Sarah Engels’ ESC-Auftritt für Diskussionen im Netz. Während einige Fans feiern, hagelt es von anderen deutliche Worte für „Fire“.

Read more »