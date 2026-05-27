Sander will Fußballlehrer für höchste Trainer-Lizenz unterstützen

Der Trainer Sander möchte seinem Fußballlehrer den Weg für die höchste Trainer-Lizenz ebnen und das Magdeburger Erfolgsmodell fortsetzen.

Das Modell "Trainerteam" hat sich bewährt und soll erfolgreich fortgesetzt werden. Sander hatte bereits angekündigt, dass es kein Langzeitprojekt werden wird. Auch deshalb möchte er seinem Nebenmann, mit dem er auch schon bei der U19 und der U23 des FCM zusammenarbeitete, den Weg für die Zukunft ebnen.

Heißt: Sander will sich dafür starkmachen, dass sein Fußballlehrer bald die höchste Trainer-Lizenz beim machen kann! Sander: Ich werde bei Arno Michels mal anrufen. Mit ihm habe ich gemeinsam den Trainerlehrgang gemacht und er ist inzwischen Chefausbilder beim DFB. Ich werde für Pascal ein gutes Wort einlegen.

Setzen die beiden ihre erfolgreiche Arbeit fort, liegt es auf der Hand, dass Ibold eines Tages auch in die Cheftrainer-Rolle beim FCM schlüpfen kann. Dafür fehlt ihm aber noch die UEFA-Pro-Lizenz. Foto: Ronny Hartmann Dabei will Sander helfen - und das Magdeburger Erfolgsmodell bis dahin fortsetzen: Die Konstellation, so wie sie ist, ist relativ ungewöhnlich. Auch unser Sportchef Peer Jaekel fand das gewöhnungsbedürftig.

Aber wenn er jetzt unsere Arbeitsabläufe studiert hat, dann sieht auch er, dass es passt. Es gibt eine klare Aufgabenteilung und ein klares Zusammenspiel. Das ist wie in einer guten Ehe





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Sander Fußballlehrer Höchste Trainer-Lizenz Magdeburger Erfolgsmodell

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