SanDisk Extreme Pro V3: Kompakte SSD mit bis zu 4.000 MB/s Lesegeschwindigkeit

SanDisk stellt die extrem kompakte Extreme Pro V3 vor. Die USB4-SSD bietet 4.000 MB/s Leserate, wiegt nur 65 Gramm und liefert 3.100 MB/s Dauerleistung.

SanDisk hat die nächste Generation seiner beliebten Ex400U-Serie mit dem Modell Extreme Pro V3 auf den Markt gebracht. Diese neue externe Solid State Drive (SSD) zeichnet sich durch signifikant verbesserte Leistungsdaten und eine deutlich kompaktere Bauweise aus. Das Gerät nutzt die Hochgeschwindigkeitschnittstelle USB4 und zählt zu den schnellsten externen Laufwerken im aktuellen Testfeld. Im direkten Vergleich lässt die Konkurrenz bei den Schreibgeschwindigkeiten weit hinter sich.

Kompaktere Bauweise und höhere Spitzenleistungen

Die Vorgängermodelle der Extreme Pro aus dem Jahr 2024 maßen 140 × 69 × 12 Millimeter und wogen 172 Gramm. Diese Abmessungen galten als eher sperrig für eine portable Lösung. Die neue V3-Version der SanDisk Extreme Pro wurde auf 110 × 58 × 10 Millimeter reduziert. Mit einem Gewicht von rund 65 Gramm ist das neue Gehäuse nicht einmal halb so schwer wie sein Vorgänger. Dies macht sie zur idealen Wahl für Nutzer, die maximale Mobilität ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit benötigen.

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Hinsichtlich der Performance übertrifft SanDisk die bisherigen Spezifikationen klar. Während die alte Version maximal 3.800 MB/s beim Lesen und 3.700 MB/s beim Schreiben erreichte, steigen die Werte bei der V3-Version auf 4.000 MB/s Lesegeschwindigkeit und 3.800 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Diese Zahlen stehen direkt im Datenblatt des Herstellers und bieten einen messbaren Vorteil bei großen Datenübertragungen.

Dauerhafte Schreibrate und technische Details

Ein entscheidender Vorteil der SanDisk Extreme Pro V3 ist die beworbene dauerhafte Schreibrate. Der Hersteller garantiert eine kontinuierliche Durchschnittsgeschwindigkeit von bis zu 3.100 MB/s. Solche Angaben zur Dauerleistung sind im Marktsegment äußerst selten und werden von Experten positiv bewertet. ComputerBase hat diese Angabe in einem intensiven Testverfahren überprüft, um die theoretischen Werte zu verifizieren.

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Das Laufwerk verfügt über ein robustes, IP65-zertifiziertes Gehäuse in der neuen SanDisk-Rot-Farbgebung. Die genaue interne Technik bleibt zunächst geheim, doch der Anschluss erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel. Zur Absicherung der Daten steht die 256-Bit-Verschlüsselung über die SanDisk-App zur Verfügung. Zudem gewährt der Hersteller eine Garantiezeit von 5 Jahren, was für hohe Zuverlässigkeit spricht.

Testmethodik und Windows-11-Optimierung

Die Tests wurden auf einer AMD-AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und einem 12-Kern-Prozessor mit 65 Watt TDP durchgeführt. Der primäre M.2-Slot des Mainboards nutzt PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Für das Betriebssystem wurde ein Umstieg auf Windows 11 vorgenommen, da Microsoft in den letzten Updates die Datenträgerleistung im Explorer stark optimiert hat. Bei der alten Windows-Version lag die Grenze für schnelle SSDs bei unter 2,5 GB/s, während die neue Plattform Werte von über 6,0 GB/s erreicht.

ComputerBase verzichtet auf den BulkLoadDemo-Benchmark für Microsofts DirectStorage-API, da dieser seltsame Ergebnisse lieferte. Die schnellsten Modelle zeigten hier kurzfristig 30 GB/s, brachen aber bei wiederholten Messungen ein. Da Temperaturprobleme ausgeschlossen werden konnten und die Ursache unklar blieb, wurde auf diesen Benchmark verzichtet. Stattdessen prüft man die Ausdauer des SLC-Modus durch das ständige Kopieren einer 10 GB großen RAR-Datei aus einer RAM-Disk, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist.

Preise, Verfügbarkeit und künftige Modelle

Zunächst sind Modelle mit 2 TB und 4 TB Speicherplatz erhältlich. Das 2-TB-Testmuster ist bei einigen Händlern bereits direkt lieferbar. Die Preise liegen deutlich höher als bei der älteren Version, die bereits zu einem niedrigeren Einstiegspreis angeboten wurde. Aktuell wird ein Vergleich mit langsameren SSDs auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit anderen externen Modellen gezogen, um die Marktpositionierung zu verdeutlichen.

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Ein Modell mit 8 TB Speicher ist geplant, wird aber erst im zweiten Halbjahr 2027 den Markt erreichen. Dieser zeitliche Abstand zeigt, dass SanDisk die Produktionskapazitäten für hochmoderne Speicherchips strategisch einplant. Für Verbraucher, die sofortige Verfügbarkeit benötigen, bleibt jedoch das 4-TB-Modell die aktuelle Obergrenze des Sortiments. Die Kombination aus USB4, kompakter Form und hoher Dauerleistung macht die SanDisk Extreme Pro V3 zu einem führenden Produkt in der Kategorie externe SSDs.