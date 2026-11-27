Markt Analyse von Mirko Richter über: Nasdaq 100, SanDisk Corporation, Micron Technology Inc, Western Digital Corporation. Lesen Sie Mirko Richter's Analyse auf Investing.com.

) hat am 29.10. das beste Quartal seiner kurzen Börsengeschichte vorgelegt. Seitdem hat die Aktie mehr als die Hälfte verloren. Am Mittwoch vor Thanksgiving schloss sie bei 73,61 USD, 74,8 % unter dem Rekordschluss vom 25.06. bei 291,88 USD.

Alle Kurse sind dabei um den Aktiensplit im Verhältnis 8:1 bereinigt, seit dem 20.11. handelt SanDisk zum neuen Kurs. Das KGV auf die Gewinne der letzten zwölf Monate liegt nur noch beim 4,7-fachen. Die Börse traut dem Speicherboom also nicht mehr, und unsere Charts zeigen, wo die Zweifel herkommen. Der Bruch begann am Tag nach den Zahlen.

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Am 30.10. eröffnete SanDisk mit einer Lücke, fiel bis 139,40 USD und schloss mit einem Minus von 13,5 % bei 143,86 USD und damit unter der 200-Tage-Linie. Am 05.11. , nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Kongresswahlen, brach die Aktie um 22,3 % auf 100,80 USD ein. Mit 245,8 Mio.