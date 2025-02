SanDisk will GPUs mit High Bandwidth Flash (HBF) revolutionieren

SanDisk plant, GPUs mit einem neuen Speicherstandard namens High Bandwidth Flash (HBF) zu revolutionieren. HBF soll GPUs mit 8 bis 16-facher Speicherkapazität im Vergleich zu herkömmlichem High Bandwidth Memory (HBM) bei vergleichbaren Kosten ausstatten. Die Technologie basiert auf einer speziell entwickelten NAND-Flash-Architektur, die für hohe Durchsatzraten und eine parallele Datenverarbeitung optimiert ist. Mit HBF könnten GPUs sogar 4 TB Speicherkapazität erreichen, was für die Verarbeitung von großen KI-Modellen wie dem 1,8 Billionen Parameter schweren Frontier LLM ausreichend ist. SanDisk arbeitet derzeit an der Entwicklung eines offenen Standards für HBF und plant bereits die nächsten Generationen mit noch mehr Speicherplatz und Leistung.

SanDisk, das nach der Abspaltung von Western Digital bald wieder eigenständig sein wird, hat große Zukunftspläne. Eines davon ist der High Bandwidth Flash ( HBF ), der GPU s mit viel mehr Speicher versorgen soll, als es mit dem bisherigen, wie er im HBM gestapelt wird.

Dennoch erwägt SanDisk mit dem High Bandwidth Flash den (ergänzenden) Einsatz eines auf hohen Durchsatz getrimmten NAND-Flash, der den GPUs bei der Nutzung von AI-Modellen, dem sogenannten AI-Inferencing, mit viel Speicherplatz unter die Arme greifen soll.Zwar gibt es mit jeder neuen Generation von High Bandwidth Memory höhere Speicherkapazitäten, die etwa bei den KI-Beschleunigern von AMD und Nvidia bereits 192 GB erreichen. Doch mit dem High Bandwidth Flash (HBF) will SanDisk die 8- bis sogar 16-fache Speicherkapazität bei vergleichbaren Kosten ermöglichen.In Grafiken werden zwei Szenarien veranschaulicht und einer herkömmlichen Lösung mit 8 HBM-Paketen und insgesamt 192 GB Speichervolumen gegenübergestellt. Einmal kann die GPU auf 6 HBF-Pakete und noch 2 HBM-Bausteine zugreifen – der High Bandwidth Flash ergänzt den schnellen HBM also, der in geringem Maße aber weiter besteht. Das gesamte Speichervolumen steigt auf 3.120 GB oder rund 3 TB. Im zweiten Szenario wird der HBM sogar komplett durch HBF ersetzt, sodass die GPU sogar auf 4.096 GB (4 TB) Speicher zugreifen kann. Dann passt sogar ein 1,8 Billionen Parameter schweres Frontier LLM mit 3,6 TB Speicherbedarf hinein.In den Beispielen besitzt ein einzelnes HBM-Paket eine Speicherkapazität von 24 GB, während ein HBF-Package auf ganze 512 GB kommt – der großen Flächendichte von NAND-Flash sei dank.Ein Schema zeigt die gestapelten HBF-Dies über einem Logic-Die. Dieses HBF-Paket sitzt genau wie sonst der HBM auf einem Interposer neben der GPU oder CPU oder TPU, je nachdem wo der Speicher benötigt wird. Der HBF soll dabei die gleiche elektrische Schnittstelle mit „Gleicher Durchsatz wie mit HBM? Die große Frage bleibt, wie schnell kann der HBF arbeiten? Laut SanDisk soll er beim Durchsatz (Bandwidth) dem HBM ebenbürtig sein. Normaler NAND-Flash ist DRAM bei den Zugriffszeiten hoffnungslos unterlegen, nähert sich beim Durchsatz aber immer weiter an. Eine weitere Grafik deutet an, das SanDisk beim HBF auf eine spezielle NAND-Architektur setzt, die für höhere Leistung in mehrere Bereiche mit mehr Datenleitungen und so schnellerem Zugriff aufgeteilt ist. Parallelen zumkommen dabei in den Sinn. Letztlich könnte es ein solcher Hochleistungs-NAND aus der Gattung Storage Class Memory in den lukrativen Markt der KI-Beschleuniger schaffen, sofern der Plan aufgeht.Bis dahin muss die Idee aber erst einmal umgesetzt werden. Nach eigenen Angaben hat SanDisk die HBF-Architektur erst im vergangenen Jahr mit „“ entwickelt. Jetzt gelte es, einen technischen Beirat aus Partnern und Branchengrößen zu formen und einen offenen Standard auf den Weg zu bringen.Auch wenn dies alles noch Zukunftsmusik ist, plant SanDisk bereits für die nachfolgenden Generationen mit mehr Speicherkapazität und Leistung in Form einer Roadmap.





ComputerBase / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sandisk High Bandwidth Flash HBF NAND-Flash GPU KI AI Speicherkapazität Durchsatz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AMD-Gerüchte: Rückkehr zu High-End-GPUs und X3D-Cache für die PlayStation 6Noch sind die ersten Grafikkarten der RDNA-4-Generation nicht einmal erhältlich, schon gibt es Gerüchte zu ihren Nachfolgern.

Weiterlesen »

Polizei eilt zu Gastro-Laden in Kölner Hbf – Mann rastet ausAm Dienstagabend (14. Januar) kam es im Kölner Hauptbahnhof zu einem größeren Einsatz für die Bundespolizei.

Weiterlesen »

Mann von Polizei im Kölner Hbf freigelassenDie Delikte des 20-jährigen Mannes werden immer mehr. Das hat nun Folgen für ihn.

Weiterlesen »

Kölner Hbf: Zwei gesuchte Straftäter in kürzester Zeit geschnapptIm Kölner Hauptbahnhof klickten in der Samstagnacht gleich zweimal die Handschellen.

Weiterlesen »

Köln Hbf: Skandal um AfD-Werbung auf ICE„Nur die AfD. Keine Altpartein“: Dieser Slogan war kurz im Display an einem ICE auf dem Kölner Hauptbahnhof zu lesen. Die Deutsche Bahn reagierte auf den Fall.

Weiterlesen »

Wegen Drohung: Bahnsteig am Bremer Hbf geräumt - 17-Jähriger festgenommenBremen - Weil er damit gedroht hat, Menschen zu verletzen, ist ein 17-Jähriger am Hauptbahnhof in Bremen im ICE von der Bundespolizei festgenommen

Weiterlesen »