Normalerweise hält Sandra Bullock ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus – jetzt teilte sie jedoch süße Schnappschüsse von einem Ausflug.

meldete sich die Hollywoodikone mit einer Bilderserie aus dem kalifornischen Anaheim zu Wort, wo sie einen ausgelassenen Tag im Disneyland verbrachte. Doch die drei erkundeten den Freizeitpark nicht allein, sondern hatten prominente Verstärkung dabei: " stieß ebenfalls mit seinen Kindern Java und Hunter zu der Gruppe.

Direkt auf dem ersten Bild des Beitrags laufen Louis, Laila und Hunter entspannt nebeneinander über einen Weg im Park. Dabei verzichtete die Schauspielerin bewusst auf Großaufnahmen ihrer Kinder – stattdessen steht die lockere Stimmung der Jugendlichen im Vordergrund, die den gemeinsamen Ausflug offensichtlich in vollen Zügen auskosten. Zu den Fotos gesellte sich auch ein kurzer Clip, der die Truppe auf einer rasanten Attraktion festhält. Währenddirekt in der Reihe dahinter und blickt nach hinten zu den restlichen Mitfahrern.

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In weiteren Schnappschüssen zeigt sich der Seriendarsteller außerdem zusammen mit seinen Kindern Java und Hunter, die aus seiner Ehe mit Yessica Kumala stammen. Follower sind solche Aufnahmen alles andere als alltäglich, da die Schauspielerin ihren Nachwuchs normalerweise konsequent aus den sozialen Medien heraushält. Umso bemerkenswerter ist dieser Schritt – zumal sie erst im Vormonat mit einer ähnlichen Aktion überraschte undLeben schon seit vielen Jahren.