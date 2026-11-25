Stefans Glaube prägt sein ganzes Leben. Sandra will wissen: Ist beim Bauern neben Jesus überhaupt noch Platz für die Liebe?

wird es für Schafhalter Stefan und Hofdame Sandra jetzt ernst. Der christliche Glaube des Landwirts bestimmt seinen Alltag, und auch in seinem Haus sind religiöse Symbole überall zu sehen.

Genau das bringt Sandra ins Grübeln: Sie möchte herausfinden, ob neben Jesus auch noch eine Frau ihren Platz in Stefans Leben finden könnte. In der RTL-Kuppelshow spricht sie den Bauern deshalb ohne Umschweife darauf an. , fragt sie ihn geradeheraus. Der Bauer reagiert auf die Gewissensfrage erstaunlich flexibel.

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Sein Glaube soll zwar weiterhin fest zu seinem Leben gehören. Bei der Gestaltung eines gemeinsamen Zuhauses will er Sandra aber entgegenkommen und muss dafür nicht lange überlegen.

"Gott muss nicht im Bad oder im Schlafzimmer stehen", stellt Stefan klar. Damit wäre zumindest in zwei Räumen schon mal Platz für Neues. Sandra erklärt Stefan daraufhin, dass eine neue Frau natürlich auch eigene Vorstellungen mitbringen würde. Dazu könnten persönliche Dekoration, neue Ideen für die Räume oder andere Gardinen gehören.

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Lange überlegen muss Stefan nicht: Er versichert ihr, dass er dafür gerne Platz machen würde. Auch beim Essen wäre der Landwirt bereit, seine Gewohnheiten zu ändern. Bisherzu, der gleich für mehrere Tage reicht. Den würde er aber offenbar gerne gegen die Gerichte der Hobbyköchin eintauschen.

"Ich bin mir sicher, wenn du kommen würdest, dann würde ich nichts anderes mehr essen", schwärmt er mit Blick auf ihre Kochkünste. Seine Einstellung zu einer möglichen Beziehung bringt der Schafhalter schließlich in einem Satz auf den Punkt:Bei Sandra kommen diese Worte gut an. Sie spürt nach eigener Aussage eine gute Chemie zwischen ihnen und hat den Eindruck, dass Stefan sie nicht verlieren möchte.

Dass der Glaube in Stefans Leben eine große Rolle spielt, war Sandra schon direkt nach ihrer Ankunft auf dem Hof aufgefallen. Im Haus des Schafhalters hängen viele Kreuze, außerdem gibt es mehrere Gedenkstätten und sogar einen eigenen Altar. Sein Schlafzimmer bezeichnet der Bauer als sein "Klosterkämmerchen". Dass die Religion schon beim ersten Kennenlernen so präsent war, fand Sandra zunächst ungewohnt und auch ein wenig merkwürdig.

Trotzdem respektiert sie Stefans Überzeugungen. Ihr ist vor allem wichtig, ob auch ihre Persönlichkeit und ihre Vorstellungen in seinem Alltag Platz finden würden. Stefan selbst erklärt, warum der Glaube für ihn so zentral ist: "Für mich ist es halt der Mittelpunkt meines Lebens, weil ich eigentlich schon auch ein schwacher Mensch bin. Ich habe halt das Bedürfnis, dass ich Gott brauche.

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" Zu seinen Glaubensgrundsätzen gehört auch, dass Sex vor der Ehe für ihn tabu ist. Glaube, Zusammenleben und Kompromisse sind damit ein großes Thema in der gemeinsamen Hofwoche der beiden. Sarah, Sandra und Stefan vor einem kleinen Altar in Stefans Zuhause bei "Bauer sucht Frau", 2026Das könnte passen – die Chemie und seine Offenheit machen Hoffnung. Noch völlig offen – entscheidend ist, wie sie ihre Kompromisse umsetzen.