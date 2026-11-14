Sandra Hüller doppelt für Europäischen Filmpreis nominiert

Sandra Hüller ist zweimal für den Europäischen Filmpreis nominiert: für die Rollen in Vaterland und Rose. Die Gala findet am 16. Januar 2027 in Athen statt.

Schauspielerin Sandra Hüller ist mit zwei Nominierungen für den Europäischen Filmpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin vertreten. Die Europäische Filmakademie gab die Nominierungen aus Thessaloniki bekannt, wo Hüller für ihre Auftritte in den Filmen " Vaterland" und " Rose" nominiert wurde. Mit dieser doppelten Nominierung unterstreicht die 48-Jährige ihre herausragende Position im europäischen Kino.

Doppelte Nominierung und starke Konkurrenz

Die renommierte Auszeichnung wird vom 16. Januar 2027 in Athen verliehen, wo zwei Monate nach der Bekanntgabe der Nominierung die Gala stattfindet. Zu den Mitbewerbern im Rennen um den Preis zählen die spanische Schauspielerin Penélope Cruz für ihren Auftritt in "Bunker" sowie die norwegische Schauspielerin Renate Reinsve, die für ihre Rolle in "Fjord" nominiert ist. Die Nominierungen spiegeln die hohe Qualität und Diversität des europäischen Filmschaffens wider.

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Historische Rollen und gesellschaftliche Themen

In Markus Schleinzers Historiendrama "Rose" verkörpert Hüller eine Frau aus dem 17. Jahrhundert, die sich als Mann ausgeben muss und gegen die gesellschaftlichen Zwänge ihrer Zeit auflehnt. Diese Darstellung erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit Identität und sozialen Normen. Parallel dazu bietet Pawel Pawlikowskis Film "Vaterland" einen Blick auf das Nachkriegsdeutschland im Jahr 1949. Hüller spielt darin Erika Mann, die zusammen mit ihrem Vater Thomas Mann, dargestellt von Hanns Zischler, durch ein geteiltes Deutschland reist. Diese Rolle verbindet historische Genauigkeit mit emotionaler Tiefe.

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Erfolge und aktuelle Nominierungen

Sandra Hüller hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin bereits zweimal gewonnen. Der erste Gewinn erfolgte 2016 für die Tragikomödie "Toni Erdmann". Den zweiten Preis erhielt sie im Jahr 2023 für das Drama "Anatomie eines Falls". Bereits 2023 war sie doppelt nominiert gewesen, wobei neben "Anatomie eines Falls" auch ihre Rolle in "The Zone of Interest" ausgezeichnet wurde. Diese wiederholte Anerkennung unterstreicht ihre konsistente künstlerische Leistung.

Konkurrenten und Preisverleihung

Neben der Kategorie für die beste Schauspielerin sind auch andere europäische Talente nominiert. Hanns Zischler geht für seine Rolle als Thomas Mann in "Vaterland" in der Kategorie Bester europäischer Schauspieler ins Rennen. Zu den weiteren Nominierten zählen der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan für seine Rolle in "Fjord" und der Ire Andrew Scott für seinen Auftritt in "Elsinore". Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt vergeben, wobei die diesjährige Veranstaltung in Athen stattfindet. Bei der vergangenen Preisverleihung wurde das Drama "Sentimental Value" von Joachim Trier als bester Film ausgezeichnet.