Neben Zendaya und Margot Robbie gehört die Schauspielerin zur Stilspitze des Jahres. Dabei punktete sie insbesondere mit Chanel.

kann sich über eine besondere Ehrung aus der Modewelt freuen. Die Vogue hat die deutsche Schauspielerin in ihre Auswahl der 55 stylischsten Persönlichkeiten des Jahres 2026 aufgenommen.

Damit gehört sie jetzt ganz offiziell zur internationalen Stil-Elite. So würdigt die Redaktion ihre besonders eindrucksvollen Auftritte bei öffentlichen Events. Vor allem ein eleganter Look von Chanel hat die Moderedaktion überzeugt. Wieberichtet, ist die Auswahl der Vogue ausdrücklich subjektiv.

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Ziel der Liste ist es, die außergewöhnlichsten Modeauftritte des Jahres 2026 hervorzuheben. In ihrer Kategorie befindet sich hat es unter die Stars geschafft, vor denen der rote Teppich laut dem Magazin zittert. Sie sorgte bei der Met Gala für Aufsehen. Dort zeigte sie sich in einem Outfit, das an eine geflügelte Siegesgöttin erinnerte.