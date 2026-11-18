Die Linke-Abgeordnete Sandra Kleedörfer verteidigt Fraktionskollegin Vedi Emde, bezeichnet Antisemitismusvorwürfe als haltlos und kritisiert das Versäumnis der Parteispitze.

Die Abgeordnete Sandra Kleedörfer hat die Fraktion der Linken in Berlin scharf kritisiert, weil sie ihrer Meinung nach versäumt hat, die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei früher zu entschärfen. Kleedörfer betonte in einem am Dienstagabend veröffentlichten Video auf der Social-Media-Plattform Instagram, dass die Vorwürfe der Antisemitismus gegenüber der Fraktion skollegin Vedi Emde haltlos seien. Sie gab zu, dass sie sich mehr Gesprächsbereitschaft von der Parteiführung gewünscht habe, um eine gemeinsame Position zu finden, aber letztlich daran gescheitert sei.

Kritik an der Parteiführung und Versäumnis bei der Deeskalation

Sandra Kleedörfer führte aus, dass es ein großes Versäumnis der Parteispitze und der gesamten Partei war, die Antisemitismusvorwürfe gegen Vedi Emde nicht klar und deutlich zurückzuweisen. Dies habe maßgeblich zu der aktuellen Situation beigetragen, in der sich die Fraktion heute befindet. Sie erklärte, dass sie hinter den Kulissen lange versucht habe, Vorschläge zur Einigung zu machen und daran zu arbeiten, dass man als Partei zusammenkommt. Ihre Bemühungen scheiterten jedoch an der mangelnden Bereitschaft zur Deeskalation auf Seiten der Führungsebene. Kleedörfer betonte, dass eine Abspaltung von der Partei oder ein öffentlich ausgetragener Kampf über die Frage der Palästinasolidarität der Partei selbst schaden würde.

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Antisemitismusvorwürfe und Strategien des politischen Gegners

Kleedörfer beklagte zudem, dass hochrangige Mitglieder ihrer Partei bereits vor der Wahl in Berlin am 20. September darüber gemunkelt haben könnten, dass Vedi Emde aus der Fraktion ausgeschlossen werden könnte. Sie sprach von einer wahnsinnigen Pressekampagne mit haltlosen Antisemitismusvorwürfen, die sie in aller Deutlichkeit zurückweisen möchte. Gleichzeitig kritisierte sie eine angebliche Strategie des bürgerlichen und rechten Lagers, den Fraktionsausschluss von Emde zu fordern und dies in Zusammenhang mit der Palästinasolidarität zu bringen. Das Ziel dieser Strategie sei es, die Linke von ihrer Wähler- und Klassenbasis zu trennen. Kleedörfer führte den Wahlerfolg der Linken sogar darauf zurück, dass die Partei in der Frage der Palästinasolidarität Haltung bewahrt habe.

Politische Rahmenbedingungen und Ausschlussverfahren

Die SPD und die Grünen hatten den Ausschluss von Vedi Emde sowie die Unterzeichnung der Berliner Erklärung zu Antisemitismus zur Bedingung für Sondierungen und für eine Koalition gemacht. Am Dienstag, dem 24. November, befindet sich die Fraktion über das weitere Vorgehen. Für einen Ausschluss sind 30 von 44 Stimmen notwendig. Der Vorwand für das Verfahren lautet, dass Emde trotz mehrfacher Versuche des Fraktionsvorstands und der Vorsitzenden des Landesverbandes keinerlei Bereitschaft gezeigt habe, zur gemeinsam vereinbarten Arbeitsgrundlage zurückzukehren. So lehne Emde es weiterhin ab, die von ihr zunächst unterzeichnete Erklärung der Fraktion gegen Antisemitismus zu akzeptieren. Emde hatte die Erklärung, die unter anderem das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels enthält, zwei Tage nach der Unterzeichnung durch die Veröffentlichung eines Instagram-Videos widerrufen.

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Die Debatte um die Ein-Staaten-Lösung und Meinungsfreiheit

In dem viral gewordenen Video hatte Emde erklärt, dass es kein Existenzrecht für Staaten, sondern lediglich für Menschen gebe, und kritisierte einen Bekenntniszwang in der Fraktion. Sie sprach sich für eine demokratische Ein-Staaten-Lösung mit gleichen Rechten für alle aus. Da Emdes Aussagen im Zusammenhang mit Israel und dem Krieg in Gaza stehen, wurden diese als antiisraelischer Antisemitismus ausgelegt. Sandra Kleedörfer sagte nun, Emdes Aussagen seien nicht antisemitisch. Kleedörfer befand es als legitim und nicht antisemitisch, eine demokratische Ein-Staaten-Lösung zu fordern. Unabhängig davon, wie utopisch so eine Lösung sei, gehe es dabei auch darum, dass auch Jüdinnen und Juden in Sicherheit und Würde dort leben sollten.

Fazit: Schutz der innerparteilichen Demokratie

Die Forderung nach einer Ein-Staaten-Lösung stehe auch nicht im Widerspruch zum Parteiprogramm, das eine Zwei-Staaten-Lösung vorsehe. Kleedörfer betonte, dass die Forderung nach einer Ein-Staaten-Lösung als legitim zu bezeichnen, ein Einsatz für die Meinungsfreiheit sei. Dies entspreche auch der Beschlusslage auf dem Bundesparteitag. Sie appellierte daran, dass dieser Kampf um die Meinungsfreiheit und der Einsatz dafür etwas sei, wofür sich alle Linken einsetzen sollten. Damit positioniert sich Kleedörfer klar gegen die Ausschaltung politischer Differenzen und für den Erhalt der innerparteilichen Debattenkultur, auch wenn dies in der aktuellen politischen Landschaft in Berlin auf massive Widerstände stößt.