Sandra Siegemund besiegt Naomi Osaka im Viertelfinale nach dramatischem Aufschlagduell

Im Viertelfinale der Damen‑Tournee setzte sich Sandra Siegemund nach einem intensiven Aufschlag‑ und Break‑Duell gegen Naomi Osaka mit 6:4, 6:5 durch. Das Match war geprägt von vielen Service‑Wechseln, Doppel‑Fehlern und taktischen Anpassungen.

Im Viertelfinale der Damen-Internationalen Tennis tournee stand die deutsche Weltranglisten-47 Sandra Siegemund gegen die japanische Nummer 16 Naomi Osaka . Das Match war von einem intensiven Aufschlagspiel und zahlreichen Break‑Chancen geprägt.

In den ersten Spielen hatte Siegemund Schwierigkeiten, ihren ersten Aufschlag zu platzieren und musste häufig über den zweiten Aufschlag spielen. Dabei ging ihr Ball häufig longline oder cross ins Aus, was Osaka die Möglichkeit gab, den Ball zu übernehmen und den ersten Punkt zu erzielen.

Nachdem Osaka im ersten Spiel ein Ass erzielt und den Punkt mit einer Return‑Fehlleistung von Siegemund gewonnen hatte, gelang es der Deutschen, ihr Aufschlagspiel zu stabilisieren, indem sie den zweiten Aufschlag zuverlässig ins Feld brachte und mit einer Vorhand‑Volleys vom Netz den Punkt zum 40:40 ausglich. Die Partie entwickelte sich zu einem regelrechten Hin‑und‑Her‑Duell, bei dem beide Spielerinnen immer wieder Break‑Chancen kreierten, die jedoch durch Doppel‑ und Unforced‑Errors wieder aufgehoben wurden.

Siegemund zeigte dabei besonderes Durchhaltevermögen, indem sie jedes Mal den Ball zurück ins Feld brachte und in entscheidenden Momenten mit einer Rückhand‑Longline oder einem Vorhand‑Stopp das Spiel in die Länge zog. Im zweiten Satz wendete Osaka zunächst das Spiel zu ihren Gunsten, indem sie mehrere Asse aus der Mitte des Aufschlagfeldes servierte und damit sofort 15:0 erkämpfte.

Siegemund reagierte jedoch, indem sie ihren zweiten Aufschlag nutzte und mit einer starken Vorhand‑Stopp‑Variante den Ball kurz hinter das Netz platzierte, was ihr einen frühen Break ermöglichte und das Spiel auf 5:3 brachte. Die Deutsche nutzte anschließend ihr verbessertes Aufschlagspiel, um das Break zu bestätigen und gleichzeitig den Satzausgleich zu erzielen. Nach einem kurzen Passierspiel, das Osaka mit einem zu flachen Return beendete, gelang es Siegemund, den Rückhand‑Stopp ins Netz zu setzen und das Spiel erneut zu balancieren.

Damit stand das Match nach einem langen, nervenaufreibenden Austausch mit 30:30 im zweiten Satz. Schließlich entschieden zwei entscheidende Punkte über das Endergebnis. Osaka erzielte ein weiterer Ass, woraufhin Siegemund mit einer präzisen Rückhand‑Longline den Ballwechsel beendete und das Spiel zum 30:30 führte. In der letzten Phase konnte Osaka jedoch einen Netzroller von Siegemund nicht umfänglich abwehren und setzte den Ball ins Aus, wodurch die Deutsche den entscheidenden Break erzielte und das Match mit 6:4, 6:5 für sich entscheiden konnte.

Das Spiel war ein Paradebeispiel für taktische Anpassungsfähigkeit, mentale Stärke und die Bedeutung des zweiten Aufschlags im Profi‑Tennis. Beide Athletinnen lieferten eine beeindruckende Leistung, doch am Ende war die deutsche Spielerin die robustere und konsequenter agierende Siegerin





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