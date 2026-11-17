Die Kapitänin der RB Leipzig-Frauen hat sich vor dem Spiel gegen Frankfurt die Achillessehne gerissen. Die Saison ist für die Nationalspielerin vorzeitig beendet.

Die Bundesliga -Saison für die Frauenmannschaft von RB Leipzig ist für Kapitänin Sandra Starke vorzeitig beendet. Die 33-jährige Nationalspielerin zog sich am Sonntag eine schwere Verletzung der Achillessehne im rechten Fuß zu. Der Vorfall geschah unmittelbar vor dem Bundesliga spiel am Red Bull Arena in Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, das am Ende mit einer 1:5-Niederlage endete. Die operative Korrektur der Ruptur erfolgte bereits am Dienstag in einer Klinik in Frankfurt am Main.

Verletzungsmoment und Sofortmaßnahmen

Sandra Starke hatte die Verletzung erlitten, als sie sich kurz vor dem Anpfiff in der eigenen Heimspielstätte aufwärmte. Während einer normalen Passübung sackte die Spielerin plötzlich schmerzverzerrt zu Boden, ohne dass ein äußerer Gegner eingegriffen hätte. Nach dem Vorfall konnte sie das Feld nicht mehr verlassen, sondern humpelte zur Kabine. Dort wurde sie zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in die Universitätsklinik Leipzig transportiert.

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Klarschiff des Sportchefs

Viola Odebrecht, die Sportchefin des Bundesligisten RB Leipzig, erklärte den Ausfall ihrer Kapitänin als enormen Schlag für den Verein. In einer offiziellen Stellungnahme betonte sie, dass der Verlust von Sandra Starke die gesamte Mannschaft hart trifft. Als erfahrene Spielerin und Führungspersönlichkeit sei sie eine wichtige Stütze im Kader gewesen. Odebrecht versicherte, dass der Fokus nun vollständig auf der medizinischen Genesung der 33-Jährigen liege und der Klub sie auf diesem Weg bestmöglich unterstützen wird.

Auswirkungen auf Karriere und Vertragslaufzeit

Die Diagnose Achillessehnenriss birgt für Sandra Starke, die bisher sechs Länderspiele für die deutsche Auswahl bestritt, existenzielle Konsequenzen. Ihr letztes Einsatz für die DFB-Auswahl datiert auf Juni 2021 im Spiel gegen Chile. Mit einer Laufzeit ihres Vertrages in Leipzig bis Sommer 2027 steht sie vor einer langen Rehabilitation. Zunächst muss sie ein spezielles Orthese-Gehgerät, ein sogenanntes Walking Boot, tragen, um den Fuß zu stabilisieren. Experten warnen, dass eine vollständige Genesung und Rückkehr auf das hohe Spielniveau nicht garantiert ist und sogar ein Karriereende drohen könnte.

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Vergleichbare Fälle in der Liga

Die Schwere der Verletzung wird auch durch die Erfahrung von RB-Leipzig-Kollege Benjamin Henrichs verdeutlicht. Der 29-jährige Profi erlitt im Dezember 2024 exakt die gleiche Ruptur. Sein langer und komplizierter Heilungsprozess dient als Referenz für die Einschätzung der Genesungschancen von Sandra Starke. Die Wartezeit auf den vollständigen Muskelaufbau und die Wiederherstellung der Sprungkraft ist bei dieser Verletzung typischerweise sehr langwierig.

Teamleistung und Stadionbesucher

Trotz des frühen Ausfalls ihrer Kapitänin trat das Team von RB Leipzig am Sonntag vor 3680 Fans im Stadion an. Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt mit einem Ergebnis von 1:5 Toren bedeutet zugleich das sportliche Aus für die restliche Saison für den Verein. Die finanzielle und sportliche Bedeutung des Ausfalls von Starke ist für den deutschen Frauenfußball relevant, da sie eine der erfahrensten und international bekannten Spielerinnen auf der Position darstellt.