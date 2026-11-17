RB-Leipzig-Kapitänin Sandra Starke hat sich die Achillessehne gerissen. Die Operation steht an, eine lange Pause ist absehbar. Ein möglicher Karriereaus für die Nationalspielerin.

Die aktuelle Spielzeit für die deutsche Nationalspielerin Sandra Starke ist vorzeitig beendet. Die 33-jährige Kapitänin der Frauen-Bundesmannschaft von RB Leipzig erlitt am Sonntag eine schwere Verletzung, die sie für den Rest der Saison ausfallen lässt. Die Verletzung geschah vor dem Bundesliga spiel gegen Eintracht Frankfurt, das Leipzig mit 1:5 verlor. Sandra Starke riss sich dabei die Achillessehne im rechten Fuß, was einen sofortigen medizinischen Eingriff erforderlich machte.

Schwerer Unfall während der Aufwärmphase

Die dramatischen Ereignisse vollzogen sich am Sonntag in der Red Bull Arena in Leipzig. Nur wenige Minuten vor dem offiziellen Anpfiff des Spiels gegen Frankfurt verletzte sich Starke während der üblichen Aufwärmphase ihrer Mannschaft. Sie führte eine Passübung aus, als sie plötzlich ohne jeglichen Fremdeinwirkung schmerzverzerrt zu Boden sackte. Das Fatale an dieser Verletzung ist, dass keine äußere Gewalteinwirkung im Spielverlauf dafür verantwortlich war, sondern der innere Riss der Sehne während der Belastung.

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Anstatt vor 3680 Zuschauern im Stadion auf dem Platz zu stehen, musste die Spielerin humpelnd den Weg zur Kabine antreten. Dort wurde sie zunächst vorversorgt und anschließend zur weiteren diagnostischen Abklärung in die Universitätsklinik Leipzig gebracht. Dort stellten die Mediziner die erschütternde Diagnose, die sofortige operative Maßnahmen zur Folge hatte. Der Riss der Achillessehne ist eine der schwerwiegendsten Verletzungen im Profifußball, die oft monatelange Reha-Zyklen nach sich zieht.

Schock für den Sportchef und das Umfeld

Die Reaktionen in der Führungsetage von RB Leipzig fielen angesichts des Schicksalsschlags deutlich emotional aus. Viola Odebrecht, die 43-jährige Sportchefin des Vereins, betonte die Bedeutung der verletzten Kapitänin für das Team. Sie erklärte, der Ausfall von Sandra Starke sei ein harter Schlag, der die gesamte Mannschaft trifft. Als erfahrene Spielerin und Mannschaftsführerinnen habe Starke eine wichtige stützende Funktion für den Kader übernommen.

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Odebrecht versicherte, dass die primäre Priorität nun auf der bestmöglichen Genesung der Spielerin liege. Der Verein werde Sandra Starke auf ihrem langen Weg der Rehabilitation konsequent begleiten und unterstützen. Die Worte der Sportchefin unterstreichen, wie stark die Position der Kapitänin im Klub verankert ist. Mit sechs Einsätzen in der Nationalmannschaft hatte die 33-Jährige zudem bereits internationale Erfahrung gesammelt, ihr letztes Länderspiel gegen Chile fand im Juni 2021 statt.

Karriereende oder langer Weg der Genesung

Die Konsequenzen dieser Verletzung könnten weitreichend sein und sogar das Ende der Profikarriere von Sandra Starke bedeuten. Als Schwester des ehemaligen Drittliga-Profis Manfred Starke, der unter anderem für Rostock, Jena und Zwickow spielte, kennt sie die harten Realitäten des Fußballs. Dennoch steht nun die Rehabilitation im Vordergrund, die eine sehr anspruchsvolle Phase für die Spielerin einleitet. Der Weg zurück in den aktiven Profisport ist nach einem solchen Riss bekanntermaßen lang und komplex.

Unmittelbar nach der Operation am Dienstag in Frankfurt muss Starke mit einer speziellen Orthese, dem sogenannten Walking Boot, hantieren. Dieses Gerät dient der kompletten Ruhigstellung des Fußes und ist essenziell für den Heilungsprozess. Der aktuelle Vertrag von Sandra Starke bei RB Leipzig läuft regulär im Sommer 2027 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt muss sie jedoch erst die medizinischen Hürden der Genesung meistern, eine Aufgabe, an der auch RB-Kollege Benjamin Henrichs arbeitet.

Interessant ist der Vergleich zu den Erfahrungen ihres Teamkollegen Benjamin Henrichs, der sich im Dezember 2024 die exakt gleiche Verletzung an der Achillessehne zuzog. Henrichs ist 29 Jahre alt und hat denselben medizinischen Prozess durchlaufen. Seine Genesungspfade können daher als Richtlinie für die Rehabilitation von Sandra Starke dienen. Beide Spieler müssen mit Geduld und disziplinierter Physiotherapie ihren Weg zurück auf den Rasen finden, wobei die Prognose im Falle von Starke aufgrund ihres Alters und der Art der Verletzung mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet wird.