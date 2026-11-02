Sandro Wagner bei Hannover 96: Husseyn Chakroun schulterverletzt und unsicher für Heidenheim

Husseyn Chakroun hat sich eine Schulterprellung zugezogen. Trainer Sandro Wagner muss auf Mustapha Bundu setzen, der sein Comeback unter dem neuen Chef coacht.

Die Spannung um die Offensive von Hannover 96 bleibt hoch. Nach dem ersten Sieg unter Trainer Sandro Wagner steht die Mannschaft vor einer neuen Hürde. Der libanesische Nationalspieler Husseyn Chakroun erlitt beim Spiel gegen Dresden eine Verletzung. Er muss nun um die Teilnahme an der Partie in Heidenheim am Sonntag um 13.30 Uhr bangen.

Verletzungsdetails zum rechten Schultereckgelenk

Chakroun fiel nach einem Foul von Friedrich Müller in der 68. Minute. Der Spieler signalisierte sofort Schmerzen. Eine medizinische Untersuchung ergab eine Blessur im rechten Schultereckgelenk. Ein Einsatz in Heidenheim ist nicht ausgeschlossen, aber noch nicht gewiss.

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Kommentar und taktische Konsequenzen von Sandro Wagner

Der 21-jährige Offensivstar erklärte zur Verletzung. Er beschrieb das Gefühl als Knacken am Schlüsselbein oder der Schulter. Trainer Sandro Wagner zog den Spieler vorsorglich vom Platz. Es besteht die Gefahr, dass Wagner einen weiteren Ausfall in der Offensive verkraften muss.

Friedrich Müller und das Gelb-Rote Karten

Die Ursache war das Foul von Friedrich Müller. Chakroun war auf seine im Mai operierte rechte Schulter gefallen. Der Schiedsrichter zeigte Friedrich Müller Gelb-Rot. Der Spieler wurde direkt ausgewechselt. Die Situation sorgte für Unruhe im Team.

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Mustapha Bundu feiert Comeback unter Wagner

Mustapha Bundu kam als Ersatz für Chakroun ins Spiel. Der Nationalspieler aus Sierra Leone stand nach achtwöchiger Verletzungspause wieder auf dem Platz. Er hatte sich Anfang September gegen Karlsruhe eine Muskel-Sehnen-Verletzung zugezogen. Es war sein erstes Spiel unter Sandro Wagner. Christian Titz war damals noch Trainer.

Einfluss auf die Startelf in Heidenheim

Mustapha Bundu zeigte trotz fehlender Spielpraxis große Wirkung. Die Zuschauer reagierten laut auf seine Präsenz. Seine Power reiße die Mannschaft mit. Sollte Chakroun nicht fit sein, könnte Bundu in Heidenheim in der Startelf stehen. Trainer Sandro Wagner kann auf diese Stärke zurückgreifen.