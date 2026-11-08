Sandro Wagner bleibt mit Hannover ungeschlagen, aber Tabellenplatz bleibt kritisch

Hannover 96 erreicht unter Sandro Wagner das zweite Unentschieden in Folge gegen Heidenheim. Trotz des 2:2 bleibt die Angst vor dem Abstieg bestehen, da nur ein Punkt Vorsprung auf die Relegationsplätze besteht.

Die Fußballmannschaft von Hannover 96 hat am vergangenen Wochenende ein spannendes Duell im Mittelfeld der Tabelle bestritten, das mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SSV Heidenheim endete. Für den Trainer Sandro Wagner, der den Klub betreut, stellt dieser Ergebnisverlauf einen kleinen, aber signifikanten Schritt nach vorne dar. Es ist das erste Mal, dass er als Cheftrainer bei Hannover zwei Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage absolviert.

Historische Statistik und frühe Probleme

Die Partie zeigte jedoch auch die weiterhin bestehenden Defizite des Vereins auf. Im sechsten Pflichtspiel unter der Ägide von Sandro Wagner kassierte die Mannschaft zum sechsten Mal einen Rückstand nach Null zu eins. Diese Statistiekt ist für die Fans und das Management alarmierend, da sie auf eine wiederkehrende Schwäche in der Anfangsphase hinweist. Die Gastgeber aus Hannover hätten die Führung eigentlich halten müssen, scheiterten jedoch an individuellen Fehlern und der eigenen Unerfahrenheit in dieser Situation.

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Besonders deutlich wurde dies, als Husseyn Chakroun den Ball aus sieben Metern Entfernung unbedrängt aus sieben Metern neben das Tor setzte. Dies geschah in der 12. Minute, eine Chancenauswertung, die die Moral im Stadion früh belastete. Die Defensive um Kapitän und Abwehrchef Tim Siersleben zeigte hingegen mehr Konsequenz. Siersleben nutzte eine Gelegenheit in der 43. Minute präzise und erzielte den 1:0-Anschlusstreffer für Heidenheim, was den Status quo der ersten Halbzeit festigte.

Verletzungsschock bei Keeper Dähne

Ein dramatischer Moment ereignete sich nach 35 Minuten Spielzeit, als der Heidenheim-Keeper schwer verletzt vom Platz musste. Nach einem abgefälschten Schuss von Roggow parierte der Torwart den Ball mit der linken Hand, landete jedoch unglücklich und kugelpte sich dabei den rechten kleinen Finger aus, der in einem unnatürlichen Winkel abstand. Der Anblick sorgte für Schock bei den Zuschauern und im Stadion.

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Trotz der sichtbaren Schmerzen und der Verletzung ließ sich der Torwart nicht ersetzen. Mit einer Schmerztablette und einem getappten Finger kehrte er auf den Platz zurück und beendete die Partie. Dieses Beispiel von Härte und Entschlossenheit stand im Gegensatz zur mangelnden Effizienz der eigenen Offensivspieler in der ersten Halbzeit, die es versäumten, den Vorsprung in einen sicheren Sieg umzumünzen.

Dreierpack in elf Minuten dreht das Blatt

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem absoluten Highlight für die Fans, bot aber für Hannover 96 nur halbherzige Erleichterung. In einem nur elf Minuten langen Zeitraum fielen drei Tore, die das Spiel komplett drehten. Stefan Teitur Thordarson glich in der 55. Minute zum 1:1 aus. Kurz darauf, in der 63. Minute, erzielte Jean Hugonet die Führung für Heidenheim. Budu Zivzivadze schaffte in der 66. Minute den Anschlusstreffer zum 2:2.

Obwohl das Ergebnis für Unterhaltung sorgte, reichte es nicht, um den Verein wirklich Luft vom Tabellenkeller zu verschaffen. Die roten Spieler blieben ohne den an der Wade verletzten Emir Sahiti, dessen Abwesenheit die Offensive schwächte. Der Coach Sandro Wagner äußerte sich nach dem Spiel kritisch: "Ich bin selten zufrieden. Wir hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen." Seine emotionale Reaktion am Spielfeldrand wurde mit einer Gelben Karte und einem anschließenden Geständnis gegenüber Sky belohnt, dass seine Frau ihn bereits per SMS auf seine zu starke Emotionalität hinwies.

Ausblick und Tabellenkämpfe nach der Pause

Die aktuelle Tabellenkonstellation zeigt, dass Hannover 96 auf Platz 11 nur einen Punkt Vorsprung auf Karlsruhe und die Relegationsplätze hat. Diese enge Lücke macht jede Niederlage in den kommenden Spielen gefährlich. Die nationale Länderspielpause unterbricht den Spielbetrieb kurz, bietet der Mannschaft aber auch Zeit zur Regeneration und taktischen Anpassung.

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Nach der Pause geht es für die Niedersachsen weiter. Am 21. November um 13 Uhr steht das nächste Pflichtspiel gegen den SpVgg Greuther Fürth an. Dieses Duell wird entscheidend sein, um zu zeigen, ob der kleine Erfolg gegen Heidenheim ein Trendwechsel oder nur ein Ausrutscher war. Die Fans und das Management hoffen, dass die Mannschaft die Lektionen aus dem Unentschieden zieht und die defensive Stabilität sowie die Chancenauswertung in der Zukunft verbessert, um sich von den Abstiegsplätzen zu lösen und einen festen Platz in der Liga zu behaupten.