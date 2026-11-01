Sandro Wagner feiert ersten Sieg mit Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Sandro Wagner gewinnt sein fünftes Pflichtspiel mit Hannover 96. Die Partie gegen Dynamo Dresden endete 2:1 nach Elfmeter und Platzverweis. Hintergrund und Details.

In der 2. Bundesliga hat Trainer Sandro Wagner mit Hannover 96 seinen ersten Pflichtspielsieg gefeiert. Die Partie gegen Dynamo Dresden endete nach einer äußerst tumultuösen Begegnung mit einem 2:1-Erfolg für die Niedersachsen. Es handelte sich um Wagners fünftes Pflichtspiel insgesamt, einschließlich des Pokals, das er bisher nicht gewann. Der Klub zelebrierte zudem das 80-jährige Jubiläum des Verbands Niedersachsen mit einem speziellen Trikot. Dennoch war die Atmosphäre vor dem Spiel von großer Unsicherheit geprägt, da das Team in den letzten Wochen kaum überzeugte.

Dynamo Dresden führt früh durch Rapp

Dynamo Dresden startete deutlich besser in das Match und ging schon in der elften Minute durch ein Tor von Rapp in Führung. Der Treffer entstand nach einer Ecke, die das Gastteam nicht klar abwehren konnte. Hannover präsentierte sich daraufhin extrem schwach und bot ein erschreckendes Bild. Trotz des Jubiläumstrikots zeigte die Mannschaft keine spielerische Brillanz. Die Fans vermissten die gewohnte Leidenschaft und Reaktion auf dem Feld.

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Die Unzufriedenheit der Anhänger wurde in der Pause extrem deutlich. Während sie beim Pokal-Aus gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:2 noch hinter der Truppe standen, verabschiedeten sie die Spieler mit einem gewaltigen Pfeifkonzert in die Kabine. Dies war ein klares Zeichen der Enttäuschung über die spielerische Leistung. Die Stimmung im Stadion war angespannt und die Frustration war bei allen Beteiligten spürbar. Der Druck auf das Trainergespann war nach diesem ersten Drittel der Partie enorm gestiegen.

Trainer Wagner reagiert mit Personalie

Trainer Sandro Wagner reagierte auf die kritische Lage und traf eine entscheidende Maßnahme zur Halbzeit. Er ließ Kapitän Thordarson für die zweite Halbzeit pausieren. Diese Entscheidung sollte sich als Wendepunkt des Spiels erweisen. Hannover kam mit einer völlig veränderten Körpersprache aus der Kabine. Die Spieler wirkten fokussierter und zeigten mehr kämpferischen Geist. Die Taktik scheint aufgegangen zu sein, da die Mannschaft sofort nach Wiederanpfiff das Tempo erhöhte.

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Der Ausgleich gelang in der zweiundfünfzigsten Minute durch Chakroun. Er ist damit der einzige Spieler unter Trainer Wagner, der in diesem Spieljahr bereits getroffen hat. Der Treffer brachte Ruhe in die Reihen der Heimmannschaft. Trainer Wagner selbst verfolgte die Szene nahezu regungslos von der Seitenlinie. Die Konstanz in seiner Miene kontrastierte stark mit der früheren Aufgeregtheit. Die Fans jubelten erleichtert und die Stimmung im Stadion wandelte sich rapide.

Elfmeter und Platzverweis sichern Sieg

In der einundsechzigsten Minute wurde die Partie endgültig gedreht. Hannover bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Hartel eiskalt verwandelte. Dies war sein drittes Saisontor und sorgte für massive Freude bei den Anhängern. Die Stimmung kehrte sofort zurück, gefeiert mit einem Gesang zur Melodie von Verdis Triumphmarsch. Vier Minuten später wurde die Situation für Hannover noch komfortabler. Dresdens Spieler Müller flog in der fünfundsiebzigsten Minute mit der roten Karte vom Platz. Dies erschwerte das Gastspiel erheblich, da man fortan zu zehnt spielen musste.

Der schwedische Spieler Källman legte in der zweiundsiebzigsten Minute vermeintlich das 3:1 nach. Der Treffer wurde jedoch aufgrund eines vorangehenden Fouls disqualifiziert. Dies könnte als Schicksalsschlag für Hannover gewertet werden, da die Führung sonst komfortabler war. Am Ende schaffte es das Team jedoch, den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff über die Zeit zu bringen. Wagner darf sich somit nach vier sieglosen Pflichtspielen erstmals als Trainer von 96 freuen. Die Freude wurde aber gedämpft durch die offenen Fragen im Verein.

Offene Fragen und Blick auf Heidenheim

Ob der Sieg Ruhe in den Klub bringt, ist fraglich. Hannover sucht weiterhin einen Nachfolger für den Geschäftsführer Jonas Boldt. Dieser musste nach knapp sechs Monaten seinen Posten räumen. Die Suche nach neuer Führungsperspektive läuft weiter. Vor der Länderspielpause wartet am kommenden Sonntag der Aufstiegskandidat Heidenheim. Das Spiel beginnt um 13.30 Uhr und wird von Sky übertragen. Die Anforderungen steigen für Wagner und sein Team enorm an.

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Für Dresden geht es weiter bergab. Der Verein rutscht auf den letzten Tabellenplatz. In den vergangenen acht Partien konnte nur ein einziger Sieg gefeiert werden. Die Formkurve ist eindeutig negativ verlaufend. Hannover hingegen klettert in der Tabelle auf Rang elf. Der positive Effekt des Spiels zeigt sich auch in der Tabelle. Allerdings bleibt die Situation angespannt, da die Erwartungen hoch waren.

Ein weiteres interessantes Detail war ein Eigentor von Eric Smith. Julian Justvan legte den Ball für Smith auf, der ihn jedoch ins eigene Tor bugsierte. Dies hätte den Lauf der Dinge möglicherweise ändern können, hätte es nicht das 1:1 durch Chakroun gegeben. Nürnberg hält derweil den Kontakt zu Spitzenreiter Hertha. Der Club gewann am Millerntor verdient mit 3:1 und profitierte von Fehlern Hamburgs. Die Liga ist weiterhin spannend und kaum vorhersagbar.

Die Tor-Krise bei Kieler SV wird immer größer. Auch im Spiel in Fürth blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer. Kurz vor Schluss gab es die 0:1-Niederlage zu verbuchen. Kiels Sturm wartet inzwischen seit sechs Stunden auf ein Tor. Die Situation ist für den Verein kritisch, da die Offensive nicht findet. Solche Entwicklungen zeigen, wie knapp die Margen in der 2. Liga sind. Jedes Detail kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Hannover die Form halten kann.