Sandro Wagner feiert ersten Sieg mit Hannover 96 in der 2. Bundesliga

Sandro Wagner gewinnt sein erstes Spiel als Trainer von Hannover 96. Der 1. FC Nürnberg und der FC St. Pauli liefern sich ein spannendes Duell in der 2. Liga.

Sandro Wagner hat als neuer Trainer von Hannover 96 seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am 10. Spieltag der Saison mit einem klaren Ergebnis von zwei zu eins gegen Dynamo Dresden. Der Sieg kam zudem einem direkten Konkurrenten um die Aufstiegsplätze zugute, da der 1. FC Nürnberg von den Fehlern des FC St. Pauli profitierte. Wagner, der erst kürzlich die Nachfolge von Christian Titz angetreten hatte, führte seine Mannschaft nach einer schwierigen Anfangsphase in ruhige Fahrwasser.

Erster Erfolg unter Sandro Wagner in der zweiten Liga

Der Sieg gegen Dynamo Dresden war für Hannover 96 wichtig, um den ersten Schritt aus der aktuellen Krise herauszugehen. Ein Tag zuvor hatte der Verein bekanntgegeben, dass man sich von dem kurzzeitigen Sportchef Jonas Boldt getrennt hat. Boldt war erst seit fünf Monaten im Amt und hatte Jörg Schmadtke beerbt, für den er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hatte. Nach einem Fehlstart in die Saison hatte Hannover bereits Trainer Christian Titz entlassen und sich dann für Wagner entschieden. Wagner selbst betonte vor dem Spiel seine Einsatzbereitschaft und seinen Wunsch, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten, um stabile Verhältnisse im Verein zu schaffen.

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Das Spiel gegen Dresden begann schwierig für die Gastgeber. Nicolai Rapp brachte Dynamo bereits in der elften Minute in Führung. Bis zur Halbzeitzeit hatten die Fans von Hannover 96 kaum eine Chance ihrer verunsicherten Mannschaft zu sehen. Erst am Ende der ersten Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft etwas verbessern. Im zweiten Durchgang agierten die Niedersachsen mutiger und erzielten den verdienten Ausgleich durch Husseyn Chakroun in der fünfzigsten Minute. Kurz darauf folgte der Siegtreffer durch Marcel Hartel, der einen Foulelfmeter verwandelte. Dresdens Friedrich Müller sah in der fünfundsechzigsten Minute die Gelb-Rote Karte, da er sich wiederholt foulend verhielt. Diese roten Karte dürfte den weiteren Verlauf des Spiels zugunsten Hannovers beeinflusst haben.

Parallel dazu profitierte der 1. FC Nürnberg von der Chancenwucher des FC St. Pauli. Der Club untermauerte mit dem dreizu-eins-Sieg am Millerntor erneut seine Ambitionen auf einen Aufstieg in die Bundesliga. Trainer Miroslav Klose führte seine junge und defensiv starke Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz der Liga. Sigurd Haugan erzielte in der siebzigsten Minute ein Tor aus einem schier unmöglichen Winkel. Der eingewechselte Marc Kornwachs Barjuan sorgte in der neunten Minute für den finalen Treffer. Der Sieg war jedoch nicht ganz unangefochten, da er auch das Resultat von St. Paulis Unvermögen war. Eric Smith hatte in der siebten Minute ein Eigentor erzielt, nachdem er eine Hereingabe von Julian Justvan ins eigene Netz lenkte. Die Gastgeber vergaben beste Chancen, obwohl sie phasenweise drückend überlegen waren.

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Nürnbergs Torwart Jan Reichert hält das Team im Spiel

Jan Reichert, der Kapitän und Torwart des 1. FC Nürnberg, war der herausragende Spieler im Spiel gegen St. Pauli. Er parierte mehrfach großartig und hielt sein Team im Spiel, obwohl die Gegner zahlreiche Möglichkeiten hatten. So verhinderte er etwa kurz vor der Pause einen Treffer von Abdoulie Ceesey, der frei vor ihm auftauchte. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Ceesey in der fünfдесятsten Minute verloren die Nürnberger nie den Kopf. Kloses Mannschaft bewies auch ohne den fehlenden Torjäger Mohamed Ali Zoma Geistesgegenwart und maximale Effizienz. Sigurd Haugan nutzte einen völlig verunglückten Rückpass von Louis Oppie zum Führungstreffer. Der erst siebzehnjährige Kornwachs Barjuan machte das Ergebnis später endgültig klar. In der Tabelle fiel der Absteiger St. Pauli auf Platz acht zurück, da der Rückstand auf den Relegationsrang nun sieben Punkte beträgt.

Greuther Fürth holt wichtigen Sieg gegen Holstein Kiel

Auch in anderen Spielen der Liga gab es entscheidende Ergebnisse. Die SpVgg Greuther Fürth gewann am Sonntag mit einem eins zu null gegen Holstein Kiel. Durch diesen zweiten Erfolg in den vergangenen drei Spielen sprang Fürth ins Tabellenmittelfeld. Aaron Keller erzielte in der siebtenundachtzigsten Minute das entscheidende Tor aus spitzem Winkel. Fürth steht nun bei zwölf Punkten und hat Kieler distanziert. Die Störche aus Kiel stecken nach ihrem ersten Saisonsieg gegen Dynamo Dresden wieder ganz unten in der Tabelle. Mit nur acht Punkten nach zehn Spieltagen kämpfen sie um das nackte Überleben. Im Ronhof begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe, ohne jedoch allzu gefährlich zu werden. Jannik Dehm prüfte Holsteins Torwart Timon Weiner per Volley, ehe Hiroki Sekine völlig frei über das Tor köpfte.

Nach der Pause begann die zweite Halbzeit mit etwas mehr Schwung. Felix Klaus zielte für Fürth aus der Distanz nur knapp drüber. Adrian Kapralik scheiterte bei einem Konter am fränkischen Keeper Florian Hellstern. Kiel erspielte sich in der Folge ein Übergewicht an Möglichkeiten, doch Hellstern parierte gegen Phil Harres. Trotz aller Angriffe der Kieler schlug Fürth kurz vor Schluss zu. Keller vollstreckte das Tor, das den Sieg sicherte. Die Partie zeigte, wie wichtig es für beide Teams war, Punkte zu sammeln, da die Konkurrenz im Tabellenmittelfeld und am Tabellenende sehr dicht ist. Die Leistungen der einzelnen Trainer und Spieler werden nun genau beobachtet, da die zweite Halbzeit der Saison vor der Tür steht.