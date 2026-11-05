Sandro Wagner führt bei Hannover 96 Ordnungsdienst und Gruppen ein

Trainer Sandro Wagner hat bei Hannover 96 einen Ordnungsdienst in der Kabine eingerichtet und setzt auf Spielergruppen statt auf einen klassischen Mannschaftsrat.

Bei Hannover 96 hat Trainer Sandro Wagner (38) nach BILD-Informationen eine klare Ordnung in der Kabine eingeführt. Wagner übernahm vor knapp sieben Wochen den Trainerposten von Christian Titz (55), der zuvor entlassen worden war. Nach Darstellung des Berichts fand Wagner eine Mannschaft vor, die sportlich erfolglos, unzufrieden und verunsichert war.

Neben der sportlichen Lage fiel dem neuen Coach laut BILD auch der Zustand des Umkleidebereichs auf. Trainingsmaterial sei nicht an den vorgesehenen Platz zurückgestellt worden, und herumliegende Flaschen oder Tape seien nicht weggeräumt worden. Wagner reagierte darauf mit einer konkreten Maßnahme, die in der Mannschaft für mehr Verbindlichkeit sorgen soll.

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Ordnungsdienst in der Kabine von Hannover 96

Eineinhalb Wochen nach seiner Amtsübernahme bestimmte Sandro Wagner eine Gruppe von drei Spielern, die für Ordnung und Sauberkeit in der Kabine und den Kabinengängen zuständig ist. Dieser Ordnungsdienst ist nach BILD-Informationen die erste sichtbare Maßnahme des Trainers im Umgang mit dem Mannschaftsalltag.

Das Prinzip ist einfach: Die drei benannten Profis sollen dafür sorgen, dass Trainingsmaterial wieder an seinem Platz liegt und der Kabinenbereich nach den Einheiten und Spieltagen aufgeräumt ist. Damit verlagert Wagner einen Teil der Verantwortung von seinem Trainerteam auf Spieler, die sich selbst um die Abläufe kümmern.

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Gruppenbildung statt klassischem Mannschaftsrat

Sandro Wagner setzt bei Hannover 96 nach BILD-Informationen nicht auf einen klassischen Mannschaftsrat, sondern auf mehrere Gruppen. Jede dieser Gruppen kümmert sich um einen eigenen Themenschwerpunkt innerhalb des Teams.

Die Haltung des Trainers ist nicht neu. Gemeinsam mit dem früheren Bundestrainer Julian Nagelsmann (39) hatte Wagner während seiner Zeit als Assistent beim Deutschen Fußball-Bund noch einen Mannschaftsrat eingeführt. Der Wandel in seiner Arbeitsweise fand nach den Angaben des Berichts bei Augsburg statt, wo Wagner im Zeitraum von Juli bis Dezember 2025 als Trainer tätig war.

Beim Bundesligisten FC Augsburg löste Wagner den bestehenden Mannschaftsrat sogar auf. Damals erklärte er sinngemäß, dass er nicht daran interessiert sei, alles so zu handhaben, wie es vor zehn oder 20 Jahren üblich war. Nach BILD-Informationen gilt dieser Grundsatz nun auch für Hannover 96.

Die Aufgabe der Spielergruppen beschreibt der Bericht klar. Der Spielerkreis soll Wagner unter anderem Stimmungen und Wünsche aus der Mannschaft übermitteln. Der Trainer erhält so Rückmeldungen direkt aus dem Team, ohne dass ein formal gewählter Mannschaftsrat als Vermittler auftritt.

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Nächste Pflichtspiele mit Wagner an der Seitenlinie

Die nächsten beiden Bundesliga-Partien, die im Quellenmaterial genannt werden, bestimmen den unmittelbaren Prüfstein für das neue Ordnungssystem. Hannover 96 spielt am Samstag, 12. Dezember, um 13 Uhr bei Holstein Kiel, am 15. Spieltag.

Eine Woche nach dem Auftritt in Kiel folgt am Freitag, 15. Januar, um 18.30 Uhr das Gastspiel bei Arminia Bielefeld am 17. Spieltag. Ob die neuen Strukturen in der Kabine und der Gruppenarbeit die Ergebnisse der Mannschaft beeinflussen, wird sich in diesen Spielen zeigen.