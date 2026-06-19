Sandro Wagner im Gespräch für Trainerposten bei Ipswich Town

Der frühere DFB-Co-Trainer Sandro Wagner wird als Kandidat für den vakanten Trainerposten beim englischen Aufsteiger Ipswich Town gehandelt. Konkurrenz bekommt er von Ole Gunnar Solskjær, der als Top-Favorit gilt. Wagner könnte nach seiner Entlassung in Augsburg überraschend in die Premier League zurückkehren.

Sandro Wagner , der ehemalige Co-Trainer des DFB, wird laut Medienberichten mit dem Trainerposten bei Ipswich Town in Verbindung gebracht. Der englische Aufsteiger sucht nach dem überraschenden Rücktritt von Kieran McKenna einen neuen Cheftrainer für die Premier-League-Saison.

Sowohl Wagner als auch Ole Gunnar Solskjær gelten als potenzielle Kandidaten. Solskjær hat bereits eine erfolgreiche Vergangenheit als Trainer von Manchester United und eine enge Verbindung zu Ipswich, da er oft bei deren Spielen auf der Tribüne gesichtet wurde. Für Wagner wäre es ein Comeback nach seiner enttäuschenden Zeit beim FC Augsburg, wo er nach nur 14 Ligaspielen entlassen wurde. Seitdem hat er sich weiterentwickelt und Gespräche mit verschiedenen Vereinen geführt.

Ipswich Town, das erst kürzlich den Aufstieg in die Premier League geschafft hat, könnte für beide Kandidaten eine interessante Herausforderung darstellen, wobei Solskjær derzeit als Top-Favorit gilt





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