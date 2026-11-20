Hannover 96 erhält wichtige Nachrichten zur Verletzungssituation. Trainer Sandro Wagner bestätigt, dass Kapitän Stefan Thordarson für das Spiel gegen Fürth zur Verfügung steht, während andere Spieler ausfallen.

Die nervenaufreibende Phase rund um die Verletzungsprognosen bei Hannover 96 ist für den Trainer Sandro Wagner nun endlich vorbei. Kurz vor dem anstehenden Pflichtspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstagmittag um 13 Uhr gab es am Freitag die entscheidende Entwarnung. Der langjährige Kapitän der Niedersachsen, Stefan Thordarson, wird trotz eines Zerrungsproblems aus der Länderspielreise für das Heimspiel zur Verfügung stehen und ist somit keine Verletzungsgefahr mehr für das Aufgebot.

Trainer Wagner zu Thordarsons Fitness

Sandro Wagner äußerte sich öffentlich zur Situation um den isländischen Mittelfeldchef und betonte, dass die aktuelle Verletzungsanfälligkeit von Stefan Thordarson im Fokus der sportlichen Leitung liegt. Der Trainer erklärte, dass er Thordarson erst seit zwei Monaten im Verein betreue und ihn in dieser Zeit noch nie in der Lage gesehen habe, bei einhundert Prozent seiner physischen Leistungsfähigkeit zu trainieren.

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Wagner legte besonderen Wert darauf, keine Schuld bei der isländischen Nationalmannschaft zu suchen, obwohl der Spieler sich dort eine Verletzung zugezogen hatte. Er argumentierte, dass es für einen Verein stets einfach sei, die Nationalmannschaft für die Fitnesslage eines Spielers verantwortlich zu machen. Stattdessen müsse die Basis der medizinischen und physiotherapeutischen Betreuung im Verein selbst gelegt werden, um die Spieler langfristig auf einhundert Prozent zu bringen.

Trainingserfolge und Kaderstatus

Trotz der kritischen Worte zur Vorarbeit zeigt das Training positive Signale für die Mannschaftsbilanz. Sowohl Stefan Thordarson als auch der zuletzt ebenfalls angeschlagene Waniss Taibi, der für Wade steht, haben das Abschlusstraining der Herrenmannschaft am Freitag mit absolviert. Beide Spieler konnten alle Einheiten im vollen Umfang mitmachen und wurden nicht aus dem Trainingsprozess herausgenommen.

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Obwohl beide Akteure noch nicht komplett bei hundert Prozent ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind, reicht ihre aktuelle Verfassung laut Trainer Wagner eindeutig für eine Kader-Nominierung gegen die SpVgg Fürth. Die sportliche Entscheidungstragung fällt dabei auf eine solide Grundlage, da die Spieler trotz leichter Einschränkungen trainierbar waren und keine weiteren Ausfälle im Bereich des Zerrungsproblems befürchtet werden.

Massive Ausfälle in der Offensive

Während für die Defensive und das Mittelfeld Entwarnung gegeben wird, bleibt die Offensive von Hannover 96 weiterhin stark gebeutelt. Emir Sahiti wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen Fürth fehlen, da der Angreifer weiterhin mit hartnäckigen und schmerzhaften Wadenproblemen zu kämpfen hat, die eine sofortige Spielbereitschaft ausschließen. Die sportlichen Aussichten für die Angriffsspitze bleiben somit eingeschränkt.

Neben Emir Sahiti listet das medizinische Team weitere namhafte Ausfälle auf, die das Aufgebot weiter schwächen. Benedikt Pichler muss pausieren, da er unter ähnlichen Wadenproblemen wie Sahiti leidet. Auch Karl Steinmann fällt aus, weil er sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat, was die Verfügbarkeit des jungen Talents für das Wochenende komplett blockiert.

Detailierte Informationen zu weiteren Verletzten

Die Liste der verletzten Spieler extends sich noch weiter ins Detail. Joshua Siewert befindet sich noch in der Aufbauphase nach einem Innenbandriss und ist daher nicht spielbereit. Ebenso wenig wird Taycan Etcibasi zur Stelle sein können, der unter akuten Knie-Problemen leidet. Diese Fehlanzeigen in der Offensive zwingen Sandro Wagner, mit den verbliebenen Mitteln zu improvisieren, da die Basis der körperlichen Verfassung bei den genannten Spielern noch nicht gelegt ist.