Hannover 96 und Sandro Wagner feiern den 2:1-Sieg gegen Fürth. Der neue Sportchef Gabor Ruhr unterstützt die positive Entwicklung im Verein nach schwierigen Phasen.

Die Spannung war nach ninety Minuten noch groß, doch der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Sandro Wagner jubelte ekstatisch, nachdem Hannover 96 ein spätes Tor von Waniss Taibi zum 2:1-Sieg gegen Fürth feierte. Diese knappe Niederlage der Gäste bedeutete den zweiten Heimtriumph unter der Leitung des neuen Trainers. Die Freude über den Punktgewinn war bei allen Beteiligten enorm und spürbar.

Emotionale Reaktion des Trainers nach dem Spiel

Sandro Wagner nutzte die kurze Zeit nach dem Abpfiff, um auf das Spielfeld zu laufen und sich mit seinen Spielern zu umarmen. Der 38-Jährige bezeichnete seinen spontanen Lauf als coole Emotion, die den Jubel der Gruppe widerspiegelt. Marcel Hartel betonte, dass der Jubel nach dem 2:1-Sieg befreiend war und den starken Zusammenhalt in der Mannschaft zeigt. Diese Szene war nicht geplant, sondern entstand aus purem Glück und Erleichterung.

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Unterstützung durch den neuen Sportchef

Gabor Ruhr schickte Wagner noch vor und nach dem Abpfiff eine gratulierende Nachricht. Der am Montag beginnende Sportchef würdigte den Sprint des Trainers in der Pressekonferenz trocken, aber mit einem Lächeln. Wagner selbst erklärte, dass er sich vor allem für Taibi freue, da dieser sich mit dem Treffer belohnt habe. Der Fokus liegt jedoch weniger auf individuellen Aktionen, sondern auf der gesamten Mannschaft und den Zuschauern.

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Weniger Menschen entscheiden über den Kurs

Nach schwierigen Wochen mit einem Fehlstart und Trennungen von Jonas Boldt und Ralf Becker kehrt nun Ruhe ein. Wagner verspürt eine leichte, vorsichtige Euphorie, da nur wenige Personen Entscheidungen treffen. Diese Struktur sorgt für Harmonie unter den entscheidenden Personen im Verein. Der Hauptgesellschafter Kind gratulierte in der Kabine jedem Spieler und dem Trainer persönlich.

Konsequenzen für die Tabelle und Fans

Die Fans durften nach neunundneunzig Minuten doch noch jubeln, nachdem sie zur Pause lautstark gepfiffen hatten. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen kletterte die Wagner-Truppe vorübergehend auf den achten Platz. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Hannover 96. Die Stimmung im Verein hat sich deutlich verbessert und zeigt positive Signale für die Zukunft.