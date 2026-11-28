Hannover 96 sichert sich gegen Osnabrück das 1:0 durch Mustapha Bundu. Sandro Wagner steigt auf Platz 7, Weinkauf glänzt mit Rücken-Klärung.

Die Fußballmannschaft von Hannover 96 hat am Sonntag ein wichtiges Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück für sich entschieden. Trainer Sandro Wagner, der am kommenden Sonntag seinen 39. Geburtstag feiert, führte sein Team zu einem 1:0-Heimsieg, der die positive Entwicklung der Niedersachsen weiter festigt. Der entscheidende Treffer fiel in der 72. Minute, als der eingewechselte Joker Mustapha Bundu das goldene Tor zum einzigen Treffer des Abends erzielte. Durch diesen Erfolg klettert Hannover 96 in der Tabellenstellung zumindest bis zum kommenden Sonntag auf den siebten Platz, während das Team seinen dritten Sieg innerhalb der letzten vier Spiele feiert.

Technische Brillanz von Torwart Leo Weinkauf

Die verrückteste Szene des Spiels ging von Osnabrücks Torwart Leo Weinkauf aus, der eine ungewöhnliche Technik zur Gefahrenabwehr einsetzte. In der siebten Minute kam es zu einer gefährlichen Situation, als der Havelser Daniel Kofi Kyereh nach einem Ballverlust im Aufbau von Hannover 96 einen Weitschuss aus der eigenen Hälfte versuchte. Weinkauf, der sich weit vor seinem Tor befunden hatte, eilte zurück und klärte den Ball am eigenen Strafraum mit dem Rücken. Diese Maßnahme diente dazu, das Risiko eines Handspiels zu vermeiden, und wurde von den Zuschauern an der Bremer Brücke als ungewöhnliche, aber professionelle Lösung gewürdigt.

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Weinkauf zeigte nach dem Spiel wenig Verlegenheit über seine Aktion. Mit einem Grinsen im Gesicht erklärte er, dass er sich kaum daran erinnern könne, diese spezifische Klärungsmethode bereits einmal angewendet zu haben. Diese Szene unterstrich die dynamische und unterhaltsame Natur des Spiels, das insgesamt 90 Minuten lang von hohem Tempo und taktischen Überraschungen geprägt war. Der Torwart bewies damit große Nervenstärke in einer kritischen Phase des Matches.

Torjäger und VAR-Entscheidungen prägen die Partie

Hannover 96 startete mit großer Offensive in das Spiel, wobei Lars Gindorf bereits nach 95 Sekunden eine hervorragende Chance auf das 1:0 hatte. In der 16. Minute rettete Osnabrücks Torwart Jean Hugonet überragend gegen den starken Ismail Badjie, der in dieser Phase der Partie mehrere Tore gefährdete. Leon Opitz scheiterte in der 18. Minute knapp am Netz, während Stefan Thordarson in der 20. Minute im letzten Moment blockiert wurde. Auch der Versuch von Adrian Beck in der 21. Minute wurde von Leo Weinkauf um den Pfosten gedreht, und Maurice Neubauer schoss in der 26. Minute ins Außennetz.

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Eine Kontroverse entstand in der 32. Minute, als Ismail Badjie nach einem vermeintlichen Treffer zum 1:0 jubelte. Der Schiedsrichter Michael Bacher wies das Tor jedoch nach der VAR-Überprüfung ab, da Badjie den Ball bei der Annahme am linken Arm erwischt hatte. Kurz nach der Pause, in der 49. Minute, nutzte Marcel Hartel einen Abwehrfehler der Osnabrücker für eine dicke Chance, schoss aber weit vorbei. Die Partie blieb bis zur zweiten Halbzeit torlos, bis die Einwechslung von Mustapha Bundu die Wende einleitete.

Siegtreffer durch Bundu und Ausbauspielen für Wagner

Mustapha Bundu sorgte mit seinem zweiten Ballkontakt in der 72. Minute für den historischen Sieg. Nach einer Vorlage von Marcel Hartel schoss Bundu durch eine Menschenmenge von Beinen direkt ins Netz. In der 88. Minute folgte ein weiterer umstrittener Moment: Der ebenfalls eingewechselte Kolja Oudenne versuchte, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen, doch wie bei Badjie in der ersten Halbzeit entschied der Schiedsrichter Bacher per VAR, dass sich Oudenne mit der Hand im Spiel befunden hatte, und hob den Treffer auf.

Am Ende feierte Hannover 96 einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Mit Sandro Wagner an der Seitenlinie hat sich die Mannschaft definitv aus dem direkten Abstiegskampf befreit und zeigt sich seit vier Spielen ungeschlagen. Die folgende Woche bringt für die Niedersachsen eine wichtige Heimpartie. Am kommenden Samstag, dem 5. Dezember, empfängt Hannover 96 Hertha BSC im Niedersachsenstadion, was eine weitere Chance bietet, die aktuelle positive Serie fortzusetzen und die Position in der Tabelle zu festigen.