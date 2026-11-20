Leroy Sane steht bei Galatasaray unter starkem Druck. Ohne Torerfolg in 15 Spielen wird ein Wechsel diskutiert. Auch Noah Lang ist von Interesse.

Leroy Sane erlebt bei Galatasaray Istanbuleine sehr schwierige Phase seiner Vereinskarriere. Der deutsche Nationalspieler und Flügelspezialist, der seit Januar 2026 an den türkischen Super-Lig-Klub ausgeliehen ist, kämpft weiterhin um seine sportliche Daseinsberechtigung im Team. Obwohl er in 15 Spielen in dieser Saison auf dem Platz stand, wartet er noch immer auf ein Tor oder eine Torbeteiligung. Diese offensive Stagnation hat dazu geführt, dass der Verein mit den Leistungen des Spielers zunehmend unzufrieden ist und über einen vorzeitigen Abbruch der Ausleihe nachdenkt. Sane, dessen Vertrag bei seinem Stammverein bis 2030 läuft, dürfte den Klub in naher Zukunft verlassen, sollte sich kein lukrates Angebot ergeben.

Konkurrenz und taktische Ausrichtung in Istanbul

Die taktische Ausrichtung bei Galatasaray hat dazu geführt, dass Sane auf seiner bevorzugten rechten Seite kaum noch ins Spiel kommt. In der aktuellen Saison wird auf Yunus Akgün gesetzt, der in 15 Partien bereits drei Tore erzielen konnte. Akgün, 26 Jahre alt, gilt als die erste Wahl für die rechte Außenbahn und hat sich somit erfolgreich vor Sane durchgesetzt. Die Konkurrenz auf den Außenpositionen ist im Osmanischen Reich extrem hoch. Auf der linken Seite stehen sowohl Barış Alper Yılmaz als auch Rafael Leão zur Verfügung. Yılmaz, ebenfalls 26 Jahre alt, stand bislang 14-mal auf dem Platz, während Leão, 27 Jahre alt, auf elf Einsätze kommt. Diese Situation macht es für Sane nahezu unmöglich, regelmäßig zum Einsatz zu kommen, da die Trainerstab auf die anderen Optionen setzt.

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Wechselinteresse an Noah Lang und Finanzfragen

Nicht nur Galatasaray bereitet sich auf eine neue Person auf der linken Seite vor. Auch der 23-jährige Noah Lang von Fenerbahce SK steht im Fokus der türkischen Liga. Laut der türkischen Sportzeitung ist Galatasaray an Lang interessiert, wobei auch Lazio Rom und CFC Genua ihr Interesse bekundet haben. Lang, der auch als Linksaußen und auf der rechten Seite eingesetzt werden kann, läuft in dieser Saison bei Neapel durchwachsen. In zwölf von 15 Pflichtspielen stand er auf dem Platz, achtmal spielte er von Beginn an. Insgesamt kommt der Linksaußen bislang nur auf ein Tor und eine Vorlage. Ein Wechsel von Lang nach Istanbul scheint aufgrund der finanziellen Bedingungen eher unrealistisch. Schon im Sommer hatte Ajax Amsterdam um Lang geworben, doch ein Wechsel zu Galatasaray bleibt ebenfalls schwierig.

Wintertransfer und Zukunftsaussichten

Schon Anfang November gab es Gerüchte, dass der Ex-Bayern-Star im Winter gehen könnte. Die türkischen Medien berichten, dass ein Wechsel aufgrund der finanziellen Bedingungen eher unrealistisch ist. Doch ist der Wechsel zu Galatasaray realistischer? Beim türkischen Erstligisten herrscht auf den Flügelpositionen ordentlich Konkurrenz. Für ein lukratives Angebot wäre der Süper-Lig-Klub wohl bereit, Sane abzugeben. Die Zukunft des deutschen Stars bleibt somit offen und hängt stark von den Verhandlungen mit seinem Stammverein und möglichen Interessenten ab. Sane, der auch auf der rechten Seite spielen kann, muss bald beweisen, ob er noch in Istanbul gebraucht wird oder ob ein neuer Verein seine Karriere retten kann.

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Statistiken und Vergleichswerte

Die Statistiken von Sane in dieser Saison sind ernüchternd. Im Vergleich zu seinen Teamkollegen wie Yunus Akgün, der in 15 Partien auf drei Tore kommt, fällt Sane durch seine offensive Passivität auf. Auch bei Fenerbahce, wo Noah Lang spielt, ist die Leistung nicht berauschend. In 12 von 15 Pflichtspielen kam Lang zum Einsatz, doch das Tor- und Vorlagenduell bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die Situation bei Galatasaray und Fenerbahce zeigt, dass beide Vereine auf der Suche nach neuen Impulsen sind. Die Konkurrenz auf den Flügelpositionen ist hoch, und nur die besten Spieler werden sich durchsetzen können. Sane und Lang stehen daher unter starkem Druck, ihre Leistungen zu verbessern oder einen neuen Verein zu finden.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Leroy Sane und Noah Lang in einer schwierigen Phase ihrer Karrieren stecken. Bei Galatasaray und Fenerbahce wird die Konkurrenz auf den Außenbahnen immer größer, und beide Spieler müssen beweisen, ob sie noch benötigt werden. Die Gerüchte um einen Wintertransfer verstärken sich, und die Zukunft bleibt offen. Für Galatasaray ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um langfristig erfolgreich zu sein. Sane und Lang stehen daher vor einer wichtigen Weiche, die ihre weiteren Karrierepläne beeinflussen wird.