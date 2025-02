Sänger Akon begeistert Formel-E-Fans in Jeddah

Der US-amerikanisch-senegalesische Sänger Akon war Gast bei der Formel-E-Rennen in Jeddah und begeisterte die Fans mit seiner Anwesenheit an der Strecke.

Beim Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien , genauer gesagt in Jeddah , tauchten am Wochenende einige bekannte Gesichter an der Strecke auf. Der US-amerikanisch-senegalesische Sänger Akon war bereits am Freitag als Hauptact auf der Fanbühne zu sehen und feierte die Fahrer aus dem VIP-Bereich. Am Samstag ließ er sich dann an der Boxengasse blicken und tauschte sich mit Formel-E-Mitbegründer Alberto Longo, Fahrern und Teams aus. Akon wurde mit Hits wie „Lonely“ und „Smack That“ weltberühmt.

Der erste „Double Header“ der Saison fand in Saudi-Arabien statt. Beim ersten Rennen sicherte sich der deutsche DS-Penske-Pilot Maximilian Günther den Sieg. Die zweite Renntage findet am Samstag um 18:05 Uhr statt. Der deutsche Sender DF1 zeigt auch in dieser Saison alle 16 Rennen und Qualifyings der Formel E im Free-TV und im Livestream auf df1.de. Zusätzliche Video-Berichterstattung und Livestreams der Freien Trainings liefert die Formel E auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal.





