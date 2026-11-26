Aufgrund schwerer Überschwemmungen in Florida und des daraus resultierenden Katastrophenfalls wird die Gesundheits- und Technologiekonferenz CommHIT26 auf Januar 2027 verlegt. Die Sängerin bestätigt ihre Teilnahme an der neu terminierten Veranstaltung und zeigt Solidarität mit den Betroffenen.

lässt ihre zahlreichen Fans noch etwas länger auf ein Wiedersehen warten. Die Schauspielerin hätte eigentlich bei der Gesundheits- und Technologiekonferenz CommHIT26 in Florida auf der Bühne stehen sollen.

Es wäre ihr erster öffentlicher Auftritt seit fast einem Jahr gewesen. Nun muss der Termin jedoch verschoben werden. Als auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen wieein ausführlicher Beitrag samt Porträtfoto erschien, war die Aufregung unter ihren Followern zunächst sehr groß.

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"Mein Herz ist für eine Sekunde stehen geblieben", kommentierte ein besorgter Fan. Doch es gibt Entwarnung: Hinter der Verschiebung stecken weder gesundheitliche noch persönliche Gründe. Wegen der schweren Überschwemmungen in Florida wird die komplette Veranstaltung verlegt. Sie findet jetzt vom 11. bis 13.