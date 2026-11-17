Der Bezirk Reinickendorf startet die dritte Phase der Schäfersee-Sanierung. Bei Kosten von 7,8 Millionen Euro gibt es Kritik von Anwohnern zum Baumschutz.

Der Bezirk Reinickendorf geht im kommenden November in die entscheidende nächste Phase der langjährigen Schäfersee -Sanierung. Im Rahmen des dritten Bauabschnittsplant das Bezirksamt die Neugestaltung der Eingangsbereiche zum Park sowie den umfassenden Ausbau der Straße Am Schäfersee. Diese Baumaßnahmen erstrecken sich spezifisch auf den Streckenabschnitt zwischen der Residenzstraße und der Brienzer Straße. Ziel der Planungen ist es, die Residenzstraße aus der Sicht der Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen, um die Aufenthaltsqualität für Besucherinnen und Besucher signifikant zu verbessern.

Bevor die eigentlichen Baumaßnahmen im November starten, stehen zunächst umfangreiche Schutzmaßnahmen für die vorhandenen Bäume im Mittelpunkt der Arbeiten. Das Bezirksamt betont, dass der Schutz der Vegetation eine hohe Priorität genießt. Parallel zu den Bauarbeiten werden während der gesamten Bauphase provisorische Wege entlang des Seeufers hergestellt. Diese temporären Routen gewährleisten, dass Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit erhalten bleibt, den See in den kommenden Monaten weiterhin vollständig zu umrunden, ohne die Sicherheitszone der Baustelle zu gefährden.

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Park als zentraler Erholungsraum

Der Schäfersee wird vom Bezirksstadtrat der CDU als ganz besonderer Ort in Reinickendorf charakterisiert. Er fungiert als wichtiger Erholungsraum und trägt nach eigener Aussage wesentlich zur Lebensqualität im Ortsteil bei. Mit dem dritten Bauabschnitt setzen die Verantwortlichen die behutsame Weiterentwicklung dieser besonderen Parkanlage fort. Der Fokus liegt darauf, einen einladenden Eingangsbereich zu schaffen und gleichzeitig die Wege sowie die öffentlichen Räume sicher und möglichst barrierefrei zu gestalten.

Kritik von Anwohnern und Naturschützern

Trotz der offiziellen Planungen sind die Umbauarbeiten vor Ort nicht frei von Kritik aus der Bevölkerung. Bereits im Sommer sammelte die Projektgruppe Schäfersee etwa 4000 Unterschriften und überreichte diese Petition an die damalige Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU). Der Hauptgrund für diese massive Mobilisierung der Bürger waren erhebliche Bedenken im Bereich des Natur- und Artenschutzes. Die Unterschriftenaktion verdeutlicht, dass ein Teil der Bevölkerung das Tempo und die Art der Baumaßnahmen kritisch bewertet und mehr Rücksicht auf die bestehende Ökologie fordert.

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Spezifische Forderungen von Carmen Schiemann

Carmen Schiemann, eine Anwohnerin am Schäfersee, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass sie aktuell noch zwei konkrete Wünsche bei der Umgestaltung des Parks hat. Zum einen sollen die historischen Baumbestände stärker geschützt werden, um den Charakter des Parks zu bewahren. Zum anderen fordert sie, dass auf der Liegewiese klare Regeln eingeführt und auch konsequent durchgesetzt werden müssen, um die Natur vor Ort effektiv zu schützen. Schiemann betont, dass sie die Aufwertung des Parks grundsätzlich gut findet und nicht nur kritisch sehen wolle, doch die Achtung gegenüber der Natur dürfe nicht vernachlässigt werden.

Kostenaufwand und Finanzierung

Insgesamt wird die gesamte Umgestaltung des Parks rund 7,8 Millionen Euro kosten. Dieses beträchtliche Budget wird aus dem Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren und Quartiere" gefördert. Die finanzielle Unterstützung durch das Programm unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Stadtentwicklung. Die Kombination aus Infrastrukturmaßnahmen und naturschutzorientierten Ansätzen soll dazu beitragen, den öffentlichen Raum nachhaltig zu modernisieren, während gleichzeitig die ökologischen Belange des Sees Berücksichtigung finden.