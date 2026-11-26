In Chemnitz gehen die Arbeiten zur geplanten Öffnung des Karl-Marx-Kopfes weiter, nachdem fehlende Statikunterlagen erstellt wurden. Eine Platte wurde herausgesägt, um das Innere der Büste zu untersuchen. Die eigentliche Sanierung ist für Sommer 2027 geplant.

Nach fehlenden Unterlagen gehen die Arbeiten am Chemnitz er Marx-Kopf voran. Nun soll eine Platte herausgesägt werden – was Experten danach im Inneren untersuchen wollen. Chemnitz - Nach einer Unterbrechung gehen die Arbeiten zur geplanten Öffnung des Karl-Marx-Kopf es in Chemnitz weiter.

Die fehlenden Unterlagen zur Statik des Gerüsts seien erstellt und übergeben worden, das Gerüst montiert, teilte die Stadt mit. Ein Schlosser soll nun Sägearbeiten am oberen Teil des Kopfes vornehmen. Am Mittwoch wurde die Platte mit Hilfe eines Krans herausgehoben. Jetzt können Fachleute das Innere des Monuments untersuchen.

Advertisement

Advertisement

Zu Beginn der Woche waren die Arbeiten zunächst gestoppt worden, weil Unterlagen zur Statik des Gerüsts fehlten. Nach 55 Jahren Standzeit gibt es am Wahrzeichen von Chemnitz - dem "Nischel" - Sanierungsbedarf. Wie es im Innern um den Zustand der zweitgrößten Porträtbüste der Welt bestellt ist, ist jedoch unklar. Deswegen will ein Experte in den Kopf steigen und sich ein Bild machen.