Sanierungsschwierigkeiten: Seniorin muss aus Wohnung ausziehen

Eine 82-jährige Frau muss aufgrund einer umfangreichen Sanierung ihres Mehrfamilienhauses ihre Wohnung verlassen. Der Umzug in eine Übergangswohnung stellt für sie eine große Herausforderung dar.

Hannelore Herzog, 82 Jahre alt, musste ihre langjährige Wohnung verlassen, da das Haus verkauft und umfangreich saniert werden sollte. Der neue Vermieter unterbrachte sie in einer sogenannten Übergangswohnung . Für die Seniorin ist der Umzug eine große Herausforderung. Sie schämt sich ein bisschen für das Chaos in der neuen Wohnung, die mit Kartons, Lampenschirmen und verpackten Bildern gefüllt ist.

Ihre gesundheitlichen Probleme machen es ihr schwer, die Umzugskisten auszupacken, zumal sie eigentlich gar nicht dort sein will. Sie hatte im Mai 2023 erfahren, dass ihr Mietshaus verkauft und für vier Monate umfassende Sanierungen geplant waren. Die Anwältin des Vermieters hatte ihr schriftlich mitgeteilt, dass ein Verbleib in der Wohnung während dieser Zeit nicht möglich sei und sie Ersatzwohnraum organisieren müsste. Der Vermieter hatte ihr zwar eine andere Wohnung angeboten, aber diese befand sich zu weit außerhalb ihres Heimat-Viertels. Hannelore Herzog berichtet, dass der Vermieter ihr schließlich mit Druck zum Auszug gezwungen habe. Sie und der Reporter haben den Vermieter und seine Anwältin kontaktiert, aber auf ihre Fragen erhielten sie keine Antworten. Nur so viel, dass die Ausführungen von Frau Herzog unrichtig seien. Hannelore Herzog ist nicht die einzige Mieterin, die wegen Sanierungsmaßnahmen ausziehen musste. In diesem Zusammenhang berichtet sie von anderen Mieterinnen und Mietern, die von ähnlichen Methoden berichten. Sie erzählt von Drohungen, dass es keinen Strom und kein Wasser geben werde, und dass die Mieter in Ersatzunterkünfte umziehen müssten, manchmal sogar mehrfach. Hannelore Herzog kann sich mit der Situation nicht abfinden. Sie vermisst ihre alte Wohnung, ihre eigene Küche und die Badewanne. Der Mietvertrag für ihre alte Wohnung ist laut Angaben des Mietervereins nach wie vor gültig. Wann sie jedoch wieder dorthin zurückkehren kann, ist unklar.





