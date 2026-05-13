Santiago Cañizares kritisiert Real Madrid-Kapitäne und sieht sie weg

Der ehemalige Torwart Santiago Cañizares hat in einem Podcast der spanischen Sportzeitung Marca die Kritik an Real Madrid geäußert. Er sieht ein Herzstück der Mannschaft, das mit den Kapitänen zu tun hat, als fehlend. Santiago Cañizares kritisiert die Spielführer von Real Madrid und sieht Daniel Carvajal, Federico Valverde und Vinicius Junior kritisch. Er sieht Daniel Carvajal als verletzungsbedingt abwesend und kritisiert seine Rolle als Kapitän. Santiago Cañizares sieht Federico Valverde als abwesend und unaufmerksam an und sieht Vinicius Junior kritisch, weil er als Kapitän die Europapokal-Titel gezeigt hat, anstatt durchzuhalten. Santiago Cañizares sieht die fehlenden Kapitäne als Grund für die schlechte Saison von Real Madrid und fordert sie weg.

Der ehemalige Torwart Santiago Cañizares hat in einem Podcast der spanischen Sport zeitung Marca die Kritik an Real Madrid geäußert. Er sieht ein Herzstück der Mannschaft, das mit den Kapitäne n zu tun hat, als fehlend.

Santiago Cañizares kritisiert die Spielführer von Real Madrid und sieht Daniel Carvajal, Federico Valverde und Vinicius Junior kritisch. Er sieht Daniel Carvajal als verletzungsbedingt abwesend und kritisiert seine Rolle als Kapitän. Santiago Cañizares sieht Federico Valverde als abwesend und unaufmerksam an und sieht Vinicius Junior kritisch, weil er als Kapitän die Europapokal-Titel gezeigt hat, anstatt durchzuhalten. Santiago Cañizares sieht die fehlenden Kapitäne als Grund für die schlechte Saison von Real Madrid und fordert sie weg





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