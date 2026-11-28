Sany zeigt einen autonomen E-Bergbau-Lkw mit 800-Volt-Technik und eine E-Walze mit über 1.000 kWh.

Der chinesische Baumaschinenhersteller Sany präsentiert auf der bauma China 2026 in Shanghai mehrere elektrische Maschinen, die speziell für den autonomen Betrieb entwickelt wurden. Zu den Neuheiten zählen ein batterieelektrischer Bergbau-Lkw der 100-Tonnen-Klasse mit 800-Volt-Technik sowie eine elektrische Walze mit mehr als 1.000 kWh Batteriekapazität.

Mit dem SKT165Ei stellt Sany nach eigenen Angaben den branchenweit ersten autonomen batterieelektrischen Bergbau-Lkw der 100-Tonnen-Klasse ohne Fahrerkabine vor. Durch den Verzicht auf die Kabine erhöht sich laut Hersteller der Nutzlastanteil um zwölf Prozent. Das Fahrzeug basiert auf einer 800-Volt-Architektur und unterstützt Schnellladen mit einer Laderate von 2C. Der Ladevorgang soll weniger als 35 Minuten dauern. Angaben zur Batteriekapazität und zum dabei abgedeckten Ladefenster macht Sany allerdings nicht.

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Mithilfe einer cloudbasierten Einsatzsteuerung kann der Bergbau-Lkw selbstständig Material aufnehmen, transportieren und entladen. Der autonome Betrieb soll dabei auch in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung möglich sein. Mit dem E-Move gibt Sany auf der Fachmesse zudem einen Ausblick auf einen vollelektrischen Baggerroboter. Bei der Maschine handelt es sich zunächst um einen Prototyp.