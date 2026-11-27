Der DAX-Konzern SAP reagiert auf verdächtige Aktivitäten bei GitHub. Zwar wurden Tokens gestohlen, doch laut SAP keinen Zugriff auf Kundendaten möglich.

Der Softwarekonzern SAP hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten auf seinen Plattformen festgestellt und handelt unter dem internen Codenamen "Project Granite". Der DAX-Konzern hat betont, dass er unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten. Obwohl Berichte von einem Hackerangriff sprechen, der möglicherweise von KI-Systemen unterstützt wurde, hält sich das Unternehmen bei den genauen Details zurück.

Art der Angriffe und Betroffene Systeme

Welcher Art die Aktivitäten waren, wann sie entdeckt wurden und welche Bereiche genau betroffen sind, ließ SAP öffentlich offen. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Vorfall bei dem Dax-Konzern berichtet und von einem "Hackerangriff" geschrieben. Dabei hätten sich die Täter "womöglich von KI-Systemen helfen lassen". Der Konzern bestätigte diese spezifischen Hinweise auf den Einsatz künstlicher Intelligenz durch die Angreifer zunächst nicht. Das Unternehmen behandle den "aktiven Sicherheitsvorfall", der in den vergangenen Tagen intern für erhebliche Aufregung gesorgt habe, wie aus Berichten hervorgeht.

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Entscheidender Fehler bei GitHub-Token

Laut einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur teilweise vorlag, unterrichtete SAP vor einigen Tagen seine Mitarbeitenden unternehmensintern über die verdächtigen Aktivitäten. Diese ereigneten sich "innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub". Bei dem Vorfall handelt es sich demnach um den Diebstahl von Authentifizierungs-Token von Mitarbeitenden. Mit solchen digitalen Schlüsseln könnten Angreifer unter Umständen auf den Quellcode zugreifen und diesen manipulieren. In der internen Mitteilung wurden Mitarbeitende aufgefordert, zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen, um das System zu härten.

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Ausschluss von Kundendatenzugriffen

Trotz der ernsten Lage bei den Entwicklerplattformen macht SAP einen wichtigen Unterschied bezüglich der Datensicherheit. "Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP mit. Die Sicherheitsmaßnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt. Dies dient vor allem dazu, das Vertrauen in die Infrastruktur zu wahren, da es sich um eine kritische Lücke handelt, die theoretisch schwerwiegende Folgen hätte, wenn sie in Richtung Kundenprodukte weitergenutzt worden wäre.

Implikationen für SAP und Softwareökosystem

Es ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt, mit der Geschäftsprozesse etwa in den Bereichen Finanzen, Personal oder Vertrieb abgebildet werden können. Die Sicherheit dieser ERP-Software ist von fundamentaler Bedeutung für die globale Wirtschaft, da viele große Konzerne darauf angewiesen sind. Die enge Verknüpfung mit Microsoft, das zu dem gehörende Entwicklerplattform GitHub betreibt, macht die Lage komplex. Ein Sicherheitsvorfall auf dieser Ebene kann die Vertrauenskette zwischen dem Softwarehersteller, der Plattform und den Endkunden stören. SAP muss nun zeigen, dass die internen Prozesse zur Abwehr solcher digitaler Einbrüche effektiv sind und dass die Lücke schnellstens geschlossen wurde.