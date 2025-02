SAP BTP Workshop: Datenintegration und -management

Dieser praxisorientierte Workshop bietet eine umfassende Einführung in die Integration und das Datenmanagement mit der SAP BTP. Lernen Sie, wie Sie Daten aus verschiedenen Quellen integrieren, deren Qualität verbessern und einen reibungslosen Datenaustausch über Ihre gesamte Systemlandschaft hinweg sicherstellen können.

SAP BTP ermöglicht Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zentral zu verwalten und für Analyse und Entscheidungsfindung zugänglich zu machen. Der Workshop bietet eine umfassende Einführung in die Integration und das Datenmanagement mit der SAP BTP . Erfahren Sie, wie Sie mit SAP BTP Geschäftsanwendungen miteinander verbinden und eine einheitliche Datenbasis für Ihre Prozesse schaffen.

Sie lernen, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen integrieren, deren Qualität verbessern und so einen reibungslosen Datenaustausch über Ihre gesamte Systemlandschaft hinweg sicherstellen. Der Workshop ist praxisorientiert und beinhaltet interaktive Übungen zur Anwendung der BTP-Funktionen. Sie erhalten die Möglichkeit, das Gelernte direkt anzuwenden und so Ihre Fähigkeiten im Umgang mit SAP BTP zu festigen und zu erweitern. Aufgrund der hohen Praxisrelevanz und des intensiven Austauschs mit dem Trainer ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Der Workshop richtet sich an IT-Architekten, Systemintegratoren und Entwickler, die mit SAP BTP verteilte Systeme integrieren und die Datenqualität nachhaltig verbessern wollen. Durch den Workshop führt Martin Schmitt - SAP-Technologieberater und Solution Architekt mit Schwerpunkt auf SAP Basis und SAP BTP. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung und Optimierung von SAP-Systemlandschaften unterstützt er Unternehmen heute insbesondere bei der Einführung cloudbasierter Technologien





SAP BTP Datenintegration Datenmanagement SAP Basis Cloud Computing

