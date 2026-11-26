SAP bestätigt Sicherheitsvorfall mit verdächtigen Aktivitäten. Keine Kunden-Daten gefährdet, aber interne Entwicklungssysteme und Quellcode wurden beeinträchtigt.

Der Softwarekonzern SAP SE hat am Donnerstagabend einen schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall bekannt gegeben. Das Unternehmen identifizierte verdächtige Aktivitäten in seinen Systemen und leitete umgehend Gegenmaßnahmen ein. Trotz der Bedrohungslage gab es nach aktuellem Stand der Untersuchungen keine Hinweise darauf, dass Geschäftsdaten von Kunden unbefugt zugänglich waren oder kompromittiert wurden.

Zuvor hatte der Nachrichtenmagazin Der Spiegel von einem Hackerangriff auf die Unternehmensinfrastruktur berichtet. Diese Berichte basierten auf Insiderinformationen, die auf einen gezielten Versuch zur Kompromittierung der digitalen Zugänge der Mitarbeiter hinwiesen. Die offizielle Stellungnahme von SAP diente dazu, das Ausmaß des Vorfalls einzugrenzen und die Unversehrtheit der Kundendaten zu bestätigen.

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Laut Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen ist primär die interne Softwareentwicklung durch den Vorfall betroffen. Unter dem internen Projektnamen "Project Granite" koordinierte das Unternehmen mehrere Sofortmaßnahmen zum Schutz der Entwicklungsinfrastruktur. Diese präventiven Schritte waren notwendig, um die Sicherheit der zugrunde liegenden Systeme zu gewährleisten und weitere Schwachstellen zu schließen.

Verschiedene Teams innerhalb der SAP-Struktur waren von den eingeschränkten Zugriffen unmittelbar betroffen. Das Unternehmen setzt bei seiner Produktentwicklung stark auf die Plattform Github ein. Auf dieser kollaborativen Plattform speichern Programmierer ihren Programmcode und bearbeiten gemeinsam an neuen Softwarefunktionen. Der Zugriff auf diese Repositories ist für den normalen Entwicklungsprozess unerlässlich.

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Wie Der Spiegel unter Berufung auf einen Insider berichtete, haben die Angreifer sogenannte Authentifizierungs-Token erbeutet. Diese digitalen Zugangsschlüssel gehörten Mitarbeitern von SAP und ermöglichten den Zugang zum Portal. Mit diesen gestohlenen Daten hätten die Angreifer unter Umständen auf den vertraulichen Quellcode zugreifen und diesen verändern können.

SAP hat daraufhin den Zugriff auf die Github-Plattform drastisch eingeschränkt. Zudem wurden automatisierte Abläufe in der Softwareentwicklung gestoppt, um potenzielle Schäden durch manipulierte Scripts oder Builds zu verhindern. Ein weiterer zentraler Schritt war das sofortige Austauschen von Signaturschlüsseln, um die Integrität der Code-Basis zu sichern.

Diese umfangreichen Maßnahmen sollen verhindern, dass Angreifer mit den bereits erbeuteten Zugangsdaten weiterhin auf sensible Systeme zugreifen können. Durch das Rotieren der Schlüssel und das Stoppen der Automatisierung wird die Kette der Komprimierung unterbrochen. Dies dient dem Schutz des geistigen Eigentums und der langfristigen Stabilität der Softwareprodukte.

Die Untersuchung der Vorfälle wird fortgesetzt, um die genauen Umstände der Kompromittierung vollständig aufzuarbeiten. SAP betont die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und seinen Geschäftspartnern. Gleichzeitig wird die Sicherheitsarchitektur der Entwicklungsabteilungen auf ihre Widerstandsfähigkeit überprüft, um ähnliche Angriffe in der Zukunft effektiv abzuwehren.