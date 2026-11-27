SAP prüft offenbar den Abbau von 10.000 Stellen. JPMorgan sieht erhebliches Gewinnpotenzial, doch die Charttechnik signalisiert Risiken.

. Das entspräche rund neun Prozent der weltweiten Belegschaft des Softwarekonzerns. An der Börse kamen die Berichte zunächst verhalten an: Die SAP-Aktie notiert am Freitag im vorbörslichen Handel auf Tradegate knapp im Plus.

Aus Sicht von JPMorgan hätte ein Personalabbau in dieser Größenordnung spürbare Ergebniswirkungen. Die Analysten beziffern das Potenzial für einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns auf rund 750 Millionen Euro, der ab 2028 vollständig sichtbar werden könnte. Die US-Bank bestätigte ihre Einstufung für SAP mit „Overweight“ und beließ das Kursziel bei 275 Euro. Nach Einschätzung von JPMorgan wären auch die finanziellen Belastungen eines solchen Schritts beherrschbar.

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Sollte SAP die Maßnahme Ende Januar bei Vorlage der Jahreszahlen 2026 ankündigen, könnten die damit verbundenen Kosten demnach durch den Free Cashflow des Jahres 2027 aufgefangen werden. Noch ist die genaue Zahl der betroffenen Stellen allerdings nicht endgültig festgelegt; sie könnte sich im Zuge von Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch verändern. SAP selbst bestätigte keine konkreten zusätzlichen Einschnitte. Das Unternehmen verwies lediglich darauf, Organisation und Belegschaft im Rahmen der laufenden Transformation fortlaufend zu überprüfen.