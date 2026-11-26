Nach den jüngsten Quartalszahlen ging es steil bergab, doch inzwischen bietet ServiceNow sowohl technisch als auch fundamental eine spannende Einstiegschance.

Nach den jüngsten Quartalszahlen ging es steil bergab, doch inzwischen bietet ServiceNow sowohl technisch als auch fundamental eine spannende Einstiegschance. Moderate Bewertung und Rückkäufe stützen die Aktienach den vor rund 4 Wochen vorgelegten Quartalszahlen nach unten.

Zum einen hatte der Software-Anbieter trotz stark gestiegener Erlöse die Gewinnerwartungen knapp verfehlt Nach dem Earnings-Crash sorgte die schwache Stimmung am Gesamtmarkt sowie insbesondere gegenüber Technologiewerten für weiteren Verkaufsdruck. Gegenüber ihren noch vor wenigen Wochen markierten Verlaufshochs hat die Aktie so inzwischen über 40 Prozent an Wert eingebüßt. Sie notiert in unmittelbarer Nähe zu ihren 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

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Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch dieDoch die Unternehmensbewertung ist nach dem Absturz wieder attraktiv. Zugleich konnte sich die Aktie in den vergangenen Tagen im Bereich von 90 US-Dollar behaupten, wodurch ein Dreifachboden entstanden ist.