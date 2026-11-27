Der Dax-Konzern SAP hat Sicherheitsmaßnahmen nach verdächtigen Aktivitäten auf der Plattform GitHub ergriffen. Bisher gibt es keine Hinweise auf Datenlecks bei Kunden.

Der deutsche Software-Konzern SAP aus Walldorf hat die Sicherheitslage auf seiner internen Plattform GitHub überprüft, nachdem verdächtige Aktivitäten entdeckt wurden. Obwohl der Dax-Konzern bisher keine bestätigten Hackerangriffe bestätigt, wurden unverzüglich Schutzmaßnahmen eingeleitet, um die Dienste und Kunden zu sichern. Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben zunächst unausgeklärt.

Keine Bestätigung für Hackerangriffe vorerst

SAP erklärte der Deutschen Presse-Agentur, man habe "verdächtige Aktivitäten identifiziert" und daraufhin sofort notwendige Schutzmaßnahmen ergriffen. Eine Bestätigung von Berichten über einen erfolgreichen Hackerangriff, wie sie zuvor der "Spiegel" veröffentlichte, erfolgt vom Konzern bislang nicht. Es ist unklar, wann der Vorfall genau auffiel und welche Systeme betroffen sein könnten.

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Github-Plattform betroffen und Mitarbeiter alarmiert

Bereits vor einigen Tagen hatte SAP seine Mitarbeiter intern über die Vorfälle informiert. Diese Aktivitäten sollen innerhalb der Plattform GitHub festgestellt worden sein, die unter anderem für die Softwareentwicklung und -bereitstellung genutzt wird. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, zu prüfen, ob sie ihre Zugangsdaten ändern müssen, um ihre Konten zu schützen.

Kundendaten bleiben vorerst sicher

Für Unternehmen, die SAP-Software einsetzen, gibt es vorerst eine beruhigende Nachricht. Es liegen bisher keine Hinweise darauf vor, dass Unbefugte auf Kundendaten zugegriffen haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Vorfall bereits vollständig aufgeklärt ist. Die Sicherheitsbehörden und das IT-Team des Unternehmens untersuchen die Lage weiterhin intensiv.

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Wirtschaftliche Bedeutung des Sicherheitsvorfalls

Der Konzern aus Walldorf gehört zu Deutschlands größten Unternehmen und liefert Software, mit der Firmen weltweit zentrale Abläufe wie Finanzen, Personal und Vertrieb steuern. Ein Ausfall oder ein Datenverlust hätte daher weitreichende Konsequenzen für die globale Wirtschaft. Die schnelle Reaktion des Unternehmens zeigt die Dringlichkeit, die solche Sicherheitslücken für moderne IT-Infrastrukturen haben.

Zukünftige Maßnahmen und Ausblick

Es bleibt abzuwarten, ob der Dax-Konzern weitere Details zur Natur der verdächtigen Aktivitäten veröffentlichen wird. Bislang konzentriert sich die Kommunikation auf die ergriffenen Schutzmaßnahmen und die Sicherheit der Kunden. Experten beobachten die Entwicklung, um zu sehen, ob sich die Lage entspannt oder ob weitere Vorfälle erwartet werden müssen.