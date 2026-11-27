SAP hat verdächtige Aktivitäten auf der Entwicklerplattform GitHub festgestellt und sieht keine Hinweise auf Zugriffe auf Kundendaten.

Verdächtige Aktivitäten auf seiner Entwicklerplattform haben bei SAP nach bisherigem Stand nicht zu einem Zugriff auf Kundendaten geführt. Einem Medienbericht zufolge sollen sich Hacker Zugangsdaten von Mitarbeitern verschafft haben, um Programmcode zu kopieren und zu manipulieren.

SAP ist offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Softwarekonzern hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten festgestellt. Man habe „unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten“, teilte der Dax-Konzern auf Anfrage mit. Welcher Art die Aktivitäten waren, wann sie entdeckt wurden und welche Bereiche betroffen sind, ließ SAP offen.

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„Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden“, teilte SAP weiter mit. Sicherheitsmaßnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt. In einem Schreiben, das die Deutsche Presse-Agentur teils einsehen konnte, unterrichtete SAP vor einigen Tagen unternehmensintern über verdächtige Aktivitäten, die „innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub“ festgestellt worden seien. In der Mitteilung werden Mitarbeiter unter anderem aufgefordert zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen.