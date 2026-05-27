SAP positioniert sich als zentraler Profiteur der Tech-Revolution mit seiner neuen Business AI Plattform. Die jüngsten Daten von Workday, Atlassian und Zoom Video bestätigen, dass die Angst vor einer SaaS-Apokalypse durch künstliche Intelligenz unbegründet ist.

SAP wird zum KI-Gewinner - Comeback-Chance für die Aktie! Die Angst vor einer SaaS-Apokalypse durch künstliche Intelligenz erweist sich als unbegründet. Während der Markt den Niedergang traditioneller Software-Riesen einpreiste, positioniert sich SAP mit seiner neuen Business AI Plattform als zentraler Profiteur der Tech-Revolution .

Angesichts einer geplanten Gewinnbeschleunigung und eines moderaten 18,3er KGVs ist SAP alles andere als ein KI-Verlierer. Software-Unternehmen bestätigen den Niedergang der Branche nicht. Monatelang ging an der Börse das Gespenst der SaaS-Apokalypse um. Die These: Künstliche Intelligenz (KI) werde traditionelle Softwareanwendungen überflüssig machen, da maßgeschneiderte KI-Agenten die Aufgaben etablierter Plattformen übernehmen.

Doch ein Blick auf die Realität der Tech-Branche zeichnet ein völlig anderes Bild. Die jüngsten Quartalszahlen von Branchengrößen wie Workday, Nemetschek und Zoom Video zeigen keinerlei Anzeichen einer KI-Disruption. Im Gegenteil, die Geschäfte laufen stabil. Dieser Trend spiegelt die robusten Ergebnisse wider, die zuvor bereits von Monday.com, Atlassian und Datadog vorgelegt wurden.

Für den gebeutelten Software-Sektor signalisiert dies erhebliches Erholungspotenzial. Deutlich wird das beim europäischen Software-Schwergewicht SAP. Die jüngsten Daten von Workday, Atlassian und Zoom Video bestätigen dies. Die Quartalszahlen von Workday, Nemetschek und Zoom Video zeigen keinerlei Anzeichen einer KI-Disruption.

Die Geschäfte laufen stabil. Dieser Trend spiegelt die robusten Ergebnisse wider, die zuvor bereits von Monday.com, Atlassian und Datadog vorgelegt wurden. Für den gebeutelten Software-Sektor signalisiert dies erhebliches Erholungspotenzial. Deutlich wird das beim europäischen Software-Schwergewicht SAP.

Die jüngsten Daten von Workday, Atlassian und Zoom Video bestätigen dies. Die Quartalszahlen von Workday, Nemetschek und Zoom Video zeigen keinerlei Anzeichen einer KI-Disruption. Die Geschäfte laufen stabil. Dieser Trend spiegelt die robusten Ergebnisse wider, die zuvor bereits von Monday.com, Atlassian und Datadog vorgelegt wurden.

Für den gebeutelten Software-Sektor signalisiert dies erhebliches Erholungspotenzial. Deutlich wird das beim europäischen Software-Schwergewicht SAP. Die jüngsten Daten von Workday, Atlassian und Zoom Video bestätigen dies





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