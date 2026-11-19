Sara Errani verkündet ihre Rückkehr auf die Tennis-Bat nach ihrer Pause. Im Interview mit Corriere della Sera erklärt sie, dass ihr Mann Andreas Pasutti und Sohn Magnus Vangelis ihr neues Team bilden.

Die italienische Tennis spielerin Sara Errani hat ihre offizielle Ankündigung des Comeback s nun durch ein ausführliches Interview konkretisiert. In Gesprächen mit der Tageszeitung Corriere della Sera offenbarte sie die tiefgreifenden persönlichen Veränderungen der letzten zweieinhalb Jahre. Die Spielerin, die lange Zeit unter der düsteren Aura um ihren Vater Sergio stand, kehrt nun mit neuer Motivation zurück auf die Plätze.

Neue familiäre Struktur und Rollenverteilung

Sara Errani arbeitet nun als Ehefrau und Mutter mit einem komplett neuen Unterstützerkreis. Ihr Ehemann Andreas Pasutti, ein argentinischer Ex-Profi, übernimmt die sportliche Führung ihres Karrierewegs. Andreas Pasutti hatte Sara Errani ursprünglich auf dem Tennisplatz kennengelernt, ehe er sich später während einer Fernsehsendung bei ihr meldete und ihre Beziehung vertiefte. Die beiden leben nun mit ihrem Sohn Magnus Vangelis, der seit dem 19. September auf der Welt ist, eine gemeinsame Zukunft. Die Namensgebung für Magnus Vangelis erfolgte in Absprache und zu Ehren von Erranis verstorbener Mutter, die im Februar des vergangenen Jahres verstorben war. Andreas Pasutti schätzte den Komponisten Vangelis sehr, was diese persönliche Entscheidung untermauert.

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Abschied von skandalbelasteter Vergangenheit

Bis zu diesem Wendepunkt sorgte der Vater Sergio Giorgi für erheblichemediale Aufmerksamkeit, jedoch überwiegend negativer Natur. Sergio Giorgi trainierte Sara Errani früher, begleitete sie jedoch häufig mit skandalösem Verhalten auf den Tourneen. Dazu gehörten öffentliche Auseinandersetzungen mit Schiedsrichtern und das Rauchen auf der Tribüne. Trotz dieser dunklen Kapitel betont Sara Errani, dass Sergio Giorgi ihr Vater bleibt und sie ihn als Großvater weiterhin in ihrem Herzen trägt. Er wird sie zukünftig aus der Distanz unterstützen. Die Entscheidung für eine vollständige Neuaufstellung traf Sara Errani jedoch bewusst und allein. Sie widmet jede freie Minute nun ihrem Mann, ihrem Kind und ihrem Hund und hat jedes Detail des neuen Teams selbstständig kuratiert. Die Vorwürfe der Vergangenheit, darunter Steuerschulden in Millionenhöhe oder der Vorwurf der Impfpass-Fälschung, liegen nun hinter ihr.

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Motivation durch Elternschaft und neue Energie

Die Geburt von Magnus Vangelis hat die Perspektive von Sara Errani auf das Leben und den Sport radikal verändert. Die neue Rolle als Mama hat sie laut eigenen Angaben komplett umgekrempelt. Das Baby schenkt ihr die nötige Energie für den kommenden Abschnitt. Mutter zu werden bezeichnet sie als die größte Revolution in ihrem bisherigen Leben. Ihr Sohn ist das wertvollste, was sie je hatte. Ein neues Kapitel in ihrem Leben hat begonnen. Sie ist glücklich und dankbar, morgens neben ihrem Mann und ihrem Sohn aufzuwachen. Dieser Zustand ist ein Geschenk für sie. Sie plant, mit einem Lächeln auf die Plätze zu treten, weil sie ihr Leben ebenfalls mit einem Lächeln lebt. Die beiden neuen Männer in ihrem Leben, Andreas Pasutti und Magnus Vangelis, haben ihr dieses Lächeln wieder zurückgegeben.

Wettkampflust und familiäres Projekt

Tennis hat Sara Errani seit ihrer Kindheit Emotionen geschenkt, und diese Welt hat sie nicht aus den Augen verloren. Die Rückkehr betrachtet sie als ein reines Familienprojekt. Sie wird mit den Menschen reisen, die sie am meisten liebt, was sie als wunderschön empfindet. Sport ist seitdem ein fester Bestandteil ihrer alltäglichen Gespräche mit Andreas Pasutti. Ursprünglich begann sie aus reinem Spaß an der Freude wieder mit ihrem Mann zu spielen. Bei diesen gemeinsamen Sessions wurde ihr klar, dass sie den Tennisplatz sehr vermisste. Sie fragte ihren Mann, ob sie wieder beginnen sollte, und erhielt sofortige Unterstützung. Andreas Pasutti hielt dies zunächst für eine vorübergehende Laune, doch die Wettkampflust von Sara Errani ist tatsächlich zurückgekehrt. Im Tennis habe sie früh gelernt, klare Entscheidungen zu treffen und schnell erwachsen zu werden. Diese Reife nutzt sie nun für ihre Rückkehr in den Profisport.