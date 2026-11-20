Sarafina Wollny verlässt mit Ehemann Peter und den drei Kindern das Familiennest und zieht in das erste eigene Haus direkt neben die Familie in Hückelhoven.

Im Wollny-Haus wird es leerer. Sarafina Wollny (31), bekannt aus der Doku-Soap ' Die Wollnys', verlässt mit Ehemann Peter (33) und den drei Kindern Emory, Casey (beide 5) und Hope (3) das gemeinsame Familiennest und zieht ins erste eigene Haus. Die Familie hat laut Bericht eineinhalb Jahre auf diesen Schritt hingearbeitet.

Während für Sarafina Wollny ein Traum wahr wird, fällt es Mutter Silvia Wollny schwer, loszulassen. Der Umzug zeigt, wie sich das große Familienhaus, das einst als gemeinsamer Traum galt, nach und nach verändert.

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Ein neues Zuhause direkt nebenan

Sarafina Wollny zieht nicht weit weg. Ihr neues Eigenheim liegt direkt im Haus nebenan, nicht am anderen Ende von Hückelhoven oder Deutschlands.

Der Weg zwischen Sarafina und ihrer Mutter wird dadurch sogar kürzer sein als bisher durch das riesige Familienhaus. Für Sarafina Wollny war genau diese Nähe entscheidend. Sie will ihre Mutter weiterhin täglich sehen.

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Das Konzept des Wollny-Hauses sah ursprünglich vor, dass jeder sein eigenes Reich hat, und trotzdem leben alle unter einem Dach. Mit dem Auszug von Sarafina beginnt dieses Modell nun offensichtlich, sich aufzulösen.

Silvia Wollny spricht über den Abschied

Silvia Wollny gesteht offen, wie schwer ihr der Abschied fällt. Sie sagt, es sei schon traurig, wenn man sehe, wie die Kinder nach und nach ausziehen.

Zuvor hatte sie wehmütig festgestellt, dass ihre Kinder ausziehen, und dabei auch Sarah-Jane erwähnt, die ebenfalls auszieht. Die Doku-Soap 'Die Wollnys' begleitet die Familie seit über 15 Jahren im Fernsehen.

Sarafina Wollny nahm die Sorge ihrer Mutter ernst. Sie fragte sich, ob sich Silvia Wollny trotz der wenigen Meter Entfernung zurückgelassen fühlen könnte.

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Mit brechender Stimme versicherte Sarafina Wollny ihrer Mutter, sie solle niemals das Gefühl haben, dass man sie bei irgendetwas nicht dabeihaben wolle. Sie kündigte an, das neue Haus werde genauso das Zuhause ihrer Mutter sein wie das eigene.

Nähe statt Distanz im Familienalltag

Die neue Wohnsituation bedeutet vor allem, dass die Familie im Alltag eng verbunden bleibt. Emory, Casey und Hope sollen genauso viel Zeit mit ihrer Oma verbringen wie bisher.

Silvia Wollny reagierte auf die Worte ihrer Tochter, indem sie Sarafina fest in den Arm nahm. Sie wünschte Sarafina, Peter und den drei Kindern von Herzen alles Glück im neuen Zuhause.

Am Ende liegen zwischen dem Auszug und der Mutter nur wenige Meter. Aus Mutter und Tochter werden damit Nachbarinnen, die weiterhin im täglichen Leben miteinander verbunden bleiben.