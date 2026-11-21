Sarah Bauerett spielt erneut die Krimikommissarin Toni Brandner im ARD-Zweiteiler Mordach - Blutiger Schnee. Hintergrund zu Rollenwechsel, Drehorten und Zukunft.

Sarah Bauerett kehrt zur nächsten Ausstrahlung von Mordach als Toni Brandner zurück. Die Schauspielerin übernimmt in dem ARD -Zweiteiler Blutiger Schnee erneut die Hauptrolle der Krimikommissarin. Die Ausstrahlung ist für den Samstag, den 21. November um 20:15 Uhr auf ARD geplant. Bauerett schlüpft damit zum zweiten Mal in die Rolle der Polizeichefin eines Bergdorfs mit tödlichen Geheimnissen.

Zweiteiliger mit quotenstarkem Erfolg

Dieser Erfolg für die Schauspielerin ist jedoch mit Unsicherheit verbunden. Bauerett spielt Toni Brandner, die in ihrem Heimatort einen Mord aufklären muss. Dies geschah bereits 2023 im ersten Zweiteiler Mordach - Tod in den Bergen. Die Handlung verlagert sich diesmal in die imaginäre Ortschaft Mordach. Bauerett etablierte sich durch Episodenrollen in populären Serien wie dem Bergdoktor und Tatort.

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Hintergrund zur Berufswahl der Schauspielerin

Die Hauptrolle in Mordach ist beinahe ein Zufall für die 1984 in Aachen geborene Bauerett. Ursprünglich zog es sie zur Musik. Sie spielte zunächst Saxofon, bevor ihr Gesangstalent entdeckt wurde. Ihr Weg in die Schauspielerei verläuft über über zwanzig gedrehte Projekte. Eine entscheidende Begegnung hatte sie 2020 bei den Dreharbeiten zu Ein starkes Team.

Interaktion mit Regisseur Roland Suso Richter

Bei den Dreharbeiten lernte Bauerett den Regisseur Roland Suso Richter kennen. Richter sagte damals den Satz Wir sehen uns wieder. Er hielt dieses Versprechen und setzte sich dafür ein, dass Bauerett die Hauptrolle in Mordach erhielt. Sie bedankt sich bei ihm für diese Unterstützung. Richter sorgte somit für ihre Rückkehr in die Rolle der Kriminalkommissarin.

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Unsicherheit über weitere Fortsetzungen

Trotz des Erfolgs bleiben Sorgen und Zweifel bei der Schauspielerin. Die Angst, dass die Beschäftigung aufhört, ist präsent. Die Film- und Theaterlandschaft haben sich verändert. Jeder Drehtag wird als Chance betrachtet. Ausgerechnet Mordach ist ein Beispiel dafür, dass man oft nicht langfristig planen kann. Nach dem ersten Zweiteiler gab es keine Anschlussverträge.

Anpassung an Kritik und neue Drehorte

Die Fortsetzung des ersten Films wurde erst beschlossen, weil die Quoten so stark waren. Das Gleiche gilt auch diesmal für die Ausstrahlung. Ob es einen dritten Film gibt, ist unklar. Man wartet auf die Ergebnisse. Die Aufregung um Mordach hat sich gelegt. Nach dem ersten Zweiteiler gab es Publikumsproteste wegen der Schauplätze. Der Film wurde in Südtirol gedreht, die Handlung war aber in Bayern verortet.

Neue geografische Verortung der Serie

Zuschauer beschwerten sich über die falschen Berge. Jetzt ist die Situation geändert. Man hat sich darauf verständigt, dass die Geschichte in Italien spielt. Mordach bleibt eine fiktive Ortschaft. Die Uniformen sind nun italienisch. Auch die Gesetze der italienischen Polizei spielen in der Handlung eine Rolle. Diese Anpassungen sollen die Diskrepanz zwischen Handlung und Bild beenden.