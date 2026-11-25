Sängerin Sarah Bora bricht ihr Schweigen zu digitaler Gewalt. Sie beschreibt Drohungen auf Instagram und LinkedIn und fordert konsequente Strafverfolgung von Tätern statt Opfer-Shaming.

Die Sängerin Sarah Bora hat sich entschieden, öffentlich über die massive digitale Gewalt zu berichten, die sie aufgrund ihrer Aussagen zur Partnerschaftsgewalt erfährt. Mit 36 Jahren teilt sie ihre täglichen Erfahrungen mit Hasskommentaren, Beschimpfungen und schwerwiegenden Vergewaltigungsdrohungen, die ihren Alltag auf den Plattformen Instagram und LinkedIn bestimmen. Anstatt sich von dieser Kampagne kleinmachen zu lassen, bricht sie jetzt die Mauer des Schweigens und stellt die Taktiken ihrer Angreifer bloß. Ihre Botschaft ist eindeutig: Sie wird ihre Stimme nicht ergehen lassen, nur weil andere Menschen diese nicht ertragen können oder wollen.

Algorithmische Unterstützung und direkte Konfrontation

Sarah Bora setzt auf eine Kombination aus technischer Unterstützung und juristischem Einschreiten, um sich gegen die Belästigung zu wehren. Sie arbeitet mit einer speziellen Firma zusammen, die mit ihrem Instagram-Account verknüpft ist und automatisch Kommentare kategorisiert. Diese Technologie prüft, ob die eingehenden Nachrichten strafrechtlich relevant sein könnten, was ihr ermöglicht, bei konkreten Vorfällen sofort eine Anzeige zu stellen. Dieser proaktive Ansatz unterscheidet sich fundamental von der üblichen Passivität, die viele Nutzer zeigen, und dient als direkter Abwehrmechanismus gegen digitale Übergriffe.

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Ein zentrales Element ihrer Strategie ist die transparente Kommunikation mit den Tätern. Sobald Sarah Bora eine Person anzeigt, teilt sie dies dieser direkt mit. Dieses Vorgehen löst häufig ein Muster aus, das sie als zynisch und unaufrichtig beschreibt. Innerhalb kurzer Zeit erhalten ihre Konten Privatnachrichten von den Angreifern, die nun plötzlich freundlich sind und um Zurücknahme der Anzeige bitten. Sie zitieren dabei Sätze wie: "Kannst du die Anzeige bitte zurückziehen? So war das doch gar nicht gemeint".

Die Sängerin weist diese Entschuldigungen entschieden zurück und betont, dass die ursprünglichen Drohungen sehr wohl ernst gemeint waren. Aus ihrer Perspektive ist es zweitrangig, ob die Täter in diesem Moment echte Einsicht zeigen oder lediglich panische Angst vor den Konsequenzen haben. Oft treibt sie diese Angst vor einem möglichen Gerichtsverfahren und der Furcht vor Eintragungen in den Akten um, nicht vor einer moralischen Einsicht. Im besten Fall führt diese direkte Konfrontation dazu, dass die Belästigung sofort aufhört, da der Täter die negativen Folgen seines Handelns direkt spürt.

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Vom Akademiker zum Täter: Profilanalyse der Angreifer

Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken sind die Angreifer auf LinkedIn oft keine anonymen Profilen, sondern Personen mit sichtbaren sozialen und beruflichen Identitäten. Sarah Bora beobachtet dort regelmäßig, dass es sich bei den Tätern um Familienväter, Unternehmer oder Akademiker mit Doktortitel handelt. Dies unterstreicht ihre These, dass digitale Gewalt kein anonymes Phänomen ist, sondern von gesellschaftlich integrierten Individuen ausgeübt wird, die sich ihrer Machtposition bewusst sind.

Der Prozess der Eskalation folgt bei ihr einem klaren Muster. Häufig beginnt die Attacke als scheinbare fachliche Kritik an einem ihrer Posts. Wenn sie auf diese Kritik eingeht und ihre Perspektive erklärt, dreht sich die Dynamik schnell ins Aggressive. Da die Angreifer argumentativ nicht weiterkommen, weichen sie auf persönliche Angriffe aus. Die Diskussion verlagert sich plötzlich von der inhaltlichen Ebene auf ihr äußeres Erscheinungsbild, was sie als gezielten Versuch zur Einschüchterung von Frauen deutet.

Sie beschreibt detailliert, wie sie sexualisiert und wegen ihres Aussehens beleidigt wird, wodurch sie auf ihre Physiognomie reduziert wird. Dieser Taktik sieht sie als Werkzeug an, um Frauen mundtot zu machen und ihre Stimme im öffentlichen Diskurs zum Verstummen zu bringen. Der Übergang von der sachlichen Kritik zur persönlichen Herabsetzung markiert den Moment, in dem die wahre Absicht der Gegner zutage tritt: Es geht nicht um Debatte, sondern um Macht und Dominanz durch Demütigung.

Kritik an Plattformen und falsche Ratschläge der Öffentlichkeit

Einer der Punkte, der Sarah Bora besonders wütend macht, ist der häufige Rat an Betroffene, das Smartphone einfach auszuschalten. Sie vergleicht diesen Rat scharf mit der Reaktion auf reale Gewalt: Würde eine Frau auf der Straße sexuell belästigt, würde niemand sie auffordern, zu Hause zu bleiben. Bei Stalking wird ebenfalls nicht empfohlen, einfach umzuziehen. Warum sollte also das Internet verlassen werden, nur weil sich andere Menschen nicht an die Regeln halten? Für sie ist das Ausstellen des Handys keine Lösung, sondern eine Kapitulation vor den Tätern.

Sie erklärt, dass das Ausmachen des Geräts die Täter nicht verschwinden lässt. Stattdessen blindt sie gegenüber dem, was sie gerade mit ihrem Namen, ihren Bildern und ihrer Person anstellen. Sie sieht eine Verantwortung gegenüber anderen Frauen, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu wehren, und nutzt ihre Reichweite, um diese Stimmen zu stärken. Digitaler Hass wird von ihr nicht als harmlose Online-Aktivität eingestuft, sondern als reale Gewalt, die psychische Zerstörung und massive Auswirkungen auf das reale Leben haben kann.

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Ein weiteres gravierendes Problem ist die mangelnde Reaktion der Plattformbetreiber, selbst bei offensichtlichen Verstößen. Sie berichtet, dass Profile, die von Hass, Nacktheit, Sexualisierung oder Waffenhandlung geprägt sind, oft nicht gelöscht werden. Eine Frau, die das Opfer wird, fühlt sich allein gelassen und nicht ernst genommen. Dieser Mangel an Konsequenzen sendet ein falsches Signal an die Täter: Sie können weitermachen, da nichts passiert. Sie argumentiert, dass nur ein System, in dem Täter Angst vor Konsequenzen haben, Sicherheit bringen kann, nicht die Angst der Opfer vor dem nächsten Blick aufs Handy.

Forderung nach systemischer Veränderung und Prävention

Da Sarah Bora seit Jahren zum Thema Gewalt gegen Frauen arbeitet, betont sie die dringende Notwendigkeit von Prävention, Schutz und konsequenter Strafverfolgung. Sie fordert keine gut gemeinten Ratschläge, wie Frauen sich vor Tätern verstecken können, sondern ein funktionierendes System. Dieses System muss so gestaltet sein, dass digitale Belästigung als Straftat mit spürbaren Folgen geahndet wird. Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Plattformen, der Justiz und den entsprechenden Hilfsstellen ist hierbei ein zentraler Pfeiler ihrer Forderungen.

Die Erfahrung, dass Frauen im System oft alleingelassen werden, ist für sie der Kern des Problems. Solange die Plattformen und die Justiz keine schnellen und effektiven Maßnahmen gegen digitale Gewalt ergreifen, bleibt die Schwelle für Täter niedrig. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, diese Lücke durch ihre öffentliche Präsenz und ihre juristischen Schritte zu schließen. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass digitale Gewalt reale Verursacher und reale Opfer hat.

Letztlich bleibt ihre Botschaft eine der Entschlossenheit und des Widerstands. Sie wird definitiv nicht schweigen, nur weil andere Menschen ihre Stimme nicht ertragen können. Die Verbindung aus technischer Analyse, juristischem Vorgehen und öffentlicher Artikulation soll dazu dienen, die Dynamik der digitalen Gewalt zu durchbrechen. Sie fordert die Gesellschaft auf, aufzuhören, digitale Gewalt zu verharmlosen, und stattdessen Verantwortung für die Schaffung eines sicheren digitalen Raums zu übernehmen, in dem Frauen sich frei entfalten können, ohne Angst vor Vergeltung haben zu müssen.