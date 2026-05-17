Sarah Engels beendet Eurovision-Reise mit Platz 23

Sarah Engels hat bei dem Eurovision Song Contest 2023 mit Platz 23 und 12 Punkten beendet. Sie war mit ihrer Performance überzeugt und dankte den Fans und Juroren.

Sie hat auf der Bühne alles gegeben. Aber am Ende hat es für Sarah Engels (33) beim Eurovision Song Contest nur für Platz 23 gereicht.

Sie bekam insgesamt 12 Punkte. Von den Jurys 2 Punkte aus Bulgarien, 2 Punkte aus Belgien, 4 Punkte aus Portugal und 4 Punkte aus Italien. Vom Publikum bekam sie leider gar keinen Punkt. Engels trat mit der Startnummer 2 an.

Ihr Auftritt verlief perfekt, wie auch schon beim ersten Halbfinale, bei dem sie außer Konkurrenz sang. Sarah war gut bei Stimme, ihre Tanzeinlagen saßen bis ins kleinste Detail. Auch der Beifall der Zuschauer in der Halle war anerkennend – der große Wurf gelang aber nicht.war ihr nicht nach Jammern zumute: "Ich bin froh, dankbar und glücklich, dass ich diese Eurovision-Song-Contest-Reise machen und für Deutschland beim 70. ESC singen durfte.

Es war eine unglaubliche und unvergessliche Erfahrung, die nun fest im Buch meiner Lebenserinnerungen festgeschrieben ist und von der ich später sicherlich meinen Enkelkindern erzählen werde", sagte sie kurz nach dem Finale. Engels weiter: "Für Deutschland beim weltweit größten Musikwettbewerb zu singen, ist eine Ehre – ganz unabhängig davon, wie am Ende die Platzierungen ausfallen. Ich danke allen, die an mich geglaubt haben.

Es war ein großes Fest, das ich einfach nur gemeinsam mit meinem Team, dem SWR und der ARD genießen durfte. Deshalb habe ich mir über Platzierungen von Beginn an nicht den Kopf zerbrochen.

"Auch Clemens Bratzler (SWR-Programmdirektor) fand lobende Worte. Er: "Sarah Engels hat mit großer Leidenschaft, hoher Professionalität und enormer Bühnenpräsenz einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Wir wollten beweisen, dass Deutschland eine Performance auf hohem Niveau an den Start bringt. Trotzdem sind wir natürlich enttäuscht über die Platzierung, auch wenn für uns diese eine Zahl nicht im Fokus stand.

Viel wichtiger: Sarah ist eine großartige Botschafterin für Deutschland und die Werte des ESC.





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Eurovision Song Contest Sarah Engels Platz 23 12 Punkte Jurys Publikum

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